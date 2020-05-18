Поліція провела службове розслідування щодо затримання киянки за «порушення карантину та непокору поліції»

Головне управління Національної поліції провело службове розслідування щодо ймовірних порушень з боку поліцейських під час затримання жительки Києва у квітні. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Радіо Свобода.

Висновки перевірки, за повідомленням, передали до Державного бюро розслідувань».

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«Згідно з інформацією, наданою управлінням кадрового забезпечення ГУНП у місті Києві, повідомляємо, що за вказаним вами фактом проведено службове розслідування. Копію висновку та матеріали службового розслідування направлені до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, для прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства», – йдеться в листі, підписаному іменем тимчасового виконувача обов’язків заступника начальника ГУНП Олександра Радкевича.​

8 квітня користувачка Facebook на ім’я Олександра Навроцька оприлюднила відео, на якому видно, як її затримують люди в поліцейській формі біля будівельного майданчика, де тривав мітинг проти забудови. Згідно зі словами дівчини на запису та з оприлюдненим згодом дописом, під час затримання їй завдали фізичних ушкоджень та не надали медичну допомогу, коли вона поскаржилася на погане самопочуття.

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За два дні Навроцька повідомила, що на неї склали адміністративний протокол за порушення правил карантину та виписали штраф за «непокору працівнику поліції».

Наразі Навроцька не відповіла на запит Радіо Свобода щодо коментаря.

Радіо Свобода також очікує відповіді Державного бюро розслідувань щодо цих обставин.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня з послабленнями.