Поліція розслідує витік даних українців, оприлюднених у Телеграмі

Національна поліція відкрила кримінальне провадження у зв’язку з поширенням особистої інформації громадян в анонімному Телеграм-каналі, повідомляє Міністерство внутрішніх справ 12 травня.

За повідомленням, провадження відкрито за статтею про несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку інформації.

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«На даний час роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян, припинено. Кіберполіція у взаємодії з іншими державними органами вживає заходи із недопущення відновлення його роботи та ефективного розслідування кримінального провадження», – повідомляє МВС.​

У міністерстві стверджують, що оприлюднені дані – це компіляція з різних державних і недержавних інформаційних баз, яка не має стосунку до початку роботи державного мобільшого застосунку «Дія».​

Адміністрація застосунку «Дія» раніше 12 травня також заявила, що не причетна до ситуації із ймовірним витоком персональних даних громадян, як про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.

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Напередодні у соцмережах користувачі повідомляли, що Telegram-канал UA Baza Bot розмістив оголошення про буцімто продаж персональних даних українців. Користувачі припускали, що інформація могла потрапити до зловмисників із додатку «Дія», в якому можна зберігати цифрові варіанти своїх документів

Сайт і застосунок «Дія» є єдиним державним порталом електронних послуг, а також ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.