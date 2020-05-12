Поліція розслідує витік даних українців, оприлюднених у Телеграмі

Національна поліція відкрила кримінальне провадження у зв’язку з поширенням особистої інформації громадян в анонімному Телеграм-каналі, повідомляє Міністерство внутрішніх справ 12 травня.
За повідомленням, провадження відкрито за статтею про несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку інформації.
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«На даний час роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян, припинено. Кіберполіція у взаємодії з іншими державними органами вживає заходи із недопущення відновлення його роботи та ефективного розслідування кримінального провадження», – повідомляє МВС.
У міністерстві стверджують, що оприлюднені дані – це компіляція з різних державних і недержавних інформаційних баз, яка не має стосунку до початку роботи державного мобільшого застосунку «Дія».
Адміністрація застосунку «Дія» раніше 12 травня також заявила, що не причетна до ситуації із ймовірним витоком персональних даних громадян, як про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.
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Напередодні у соцмережах користувачі повідомляли, що Telegram-канал UA Baza Bot розмістив оголошення про буцімто продаж персональних даних українців. Користувачі припускали, що інформація могла потрапити до зловмисників із додатку «Дія», в якому можна зберігати цифрові варіанти своїх документів
Сайт і застосунок «Дія» є єдиним державним порталом електронних послуг, а також ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.
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