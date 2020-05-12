Адміністрація додатку «Дія» називає фейками повідомлення про причетність до буцімто зливу бази даних

Адміністрація додатку «Дія» заявила, що не причетна до ситуації із ймовірним витоком персональних даних громадян, як про це повідомляють користувачі у соціальних мережах.

«Фейк ньюз. Вчора телеграм-бот UA Baza злив базу даних з 26 мільйонами водійських посвідчень. Чутки, що до цього причетна «Дія» безпідставні. Це неможливо навіть теоретично. Ось чому: «Дія» не має бази даних і не накопичує таку інформацію; Обсяги інформації, доступної у боті, в десятки, а то й сотні разів, перебільшує ту, з якою працює «Дія»: Аналіз боту свідчить про використання старих баз даних, які вже не один рік доступні в Даркнеті. Йдеться про базу Приватбанку, а також інших приватних баз даних. Наприклад, в боті доступні паролі Вконтакте, Linkedin», – йдеться в Telegram-повідомленні застосунку.



Повідомляється, що Служба безпеки України розпочала слідчі дії щодо роботи телеграм-боту та доступних в ньому персональних даних.

«Незаконне використання персональних даних громадян недопустиме», – йдеться в повідомленні додатку «Дія».

Напередодні у соцмережах користувачі повідомляли, що Telegram-канал UA Baza Bot розмістив оголошення про буцімто продаж персональних даних українців. Користувачі припускали, що інформація могла потрапити до зловмисників із додатку «Дія», в якому можна зберігати цифрові варіанти своїх документів

Сайт і застосунок «Дія» є єдиним державним порталом електронних послуг, а також ключовим сервісом у проєкті «Держава в смартфоні», що об’єднує послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.