Застосунком «Дія» користується 2,3 мільйона українців – Зеленський

З моменту запуску мобільний застосунок «Дія», який використовується для надання цифрових державних послуг, використовують 2,3 мільйона громадян України – таку цифру озвучив президент України Володимир Зеленський під час презентації цифрових паспорта та ID-картки 22 квітня.

«Зараз на порталі вже доступні 27 публічних послуг онлайн, серед них і повністю оновлені, на реєстрацію, внесення змін у КВЕД, закриття ФОП. Тепер ці послуги займають лише 10 хвилин часу наших громадян, та 12 порожніх полів для заповнення, замість 58 незрозумілих, які були раніше. З початку цього місяця порталом вже успішно скористалися більше 100 тисяч українців. Я впевнений особисто, що це тільки початок», – заявив Зеленський.

Як зазначив президент, Україна була десятою державою в світі, яка запровадила цифровий аналог водійського посвідчення і свідоцтва про реєстрацію та першою, де почали використовувати цифрові паспорти, надавши їм таку ж юридичну вагу, як і паперовим чи пластиковим.

«Ми й надалі будемо змінювати застаріле законодавство, що заважає просуванню цифрових реформ в Україні, боротися зі спротивом корумпованих чиновників, як у державних органах, так і на місцях», – сказав він.

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22 квітня уряд презентував цифрову версію паспорта громадянина України та закордонного паспорту. 15 квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Каібнет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти в мобільному додатку «Дія», прирівнявши їх до паперових документів.​

Застосунок «Дія» став доступним для загального користування на початку лютого 2020 року.