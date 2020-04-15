Уряд прирівняв «паспорт у смартфоні» до паперового документа

Уряд України схвалив постанову про електронні паспорти в мобільному додатку «Дія», прирівнявши їх до паперових документів, повідомив у месенджері Telegram віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів», – твердить урядовець.

Федоров додав, що зараз понад 17 тисяч українців тестують електронні паспорти, а вже наступного тижня вони будуть доступні кожному користувачеві в мобільному застосунку «Дія».

Паспорт у смартфоні, за словами Федорова, дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї. Ті громадяни, які не мають ID-картки, можуть внести в застосунок оцифрований закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує особу. Він надає такі самі права й можливості, як і паперовий документ, що діє всередині країни.

Федоров зауважив, що українців із закордонними біометричними паспортами значно більше, ніж власників ID-карток. Тобто електронним паспортом зможуть користуватися більше громадян.

Віцепрем’єр нагадав, що за умов карантину це стає особливо актуальним, адже е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо зупинить поліція. Також вони допоможуть на пошті під час отримання посилок і листів, у магазинах при купівлі алкоголю чи тютюну для підтвердження повноліття та в інших ситуаціях.

Після завершення карантину, додав Федоров, також можна буде користуватися е-паспортами під час поїздок залізничним або повітряним транспортом; у медичних закладах та банківських установах; під час отримання адміністративних послуг.