Відвідувати адмінбудівлі органів державної влади можна з цифровими паспортами – міністр

Відвідувати адмінбудівлі органів державної влади можна з цифровими паспортами в застосунку «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

«Раніше для отримання перепустки у КМУ, міністерства, відомства, місцеві державні адміністрації та інші держоргани був потрібен фізичний документ, що посвідчує особу. Натомість тепер таку перепустку можна отримати, пред’явивши один з цифрових паспортів у «Дії»: ID-картку або ж закордонний біометричний паспорт», – написав Федоров.

22 квітня уряд презентував цифрову версію паспорта громадянина України та закордонного паспорту. Перед цим уряд прирівняв цифрові документи до паперових.