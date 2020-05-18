Уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту – Шмигаль

Уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради із президентом Володимиром Зеленським.

«Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку», – сказав Зеленський.

Кабмін передбачив п’ять етапів виходу України з карантину, який був запроваджений у березні через загрозу COVID-19. 11 травня почався перший етап.