На Закарпатті у двір депутата кинули пляшку із запальною сумішшю, ніхто не постраждав – поліція

Поліція Закарпатської області повідомила, що близько першої години ночі в селі Невицьке невідома особа кинула на подвір’я народного депутата пляшку з легкозаймистою речовиною.

«Зловмисник влучив у дерев’яну альтанку, після чого здійснив підпал. Пожежу господарям вдалося погасити самостійно, ніхто не постраждав. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, експерти криміналісти та кінологи. За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 346 Кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, особу причетну до підпалу розшукують.

Місцеві ЗМІ пишуть, що будинок, де стався інцидент, належить народному депутатові від «Слуги народу» Михайлу Лабі. Останній публічно це поки не коментував.