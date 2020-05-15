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15 травня 2020, Київ 21:27
Новини | Події

Поліція відкрила провадження через спалах коронавірусу в київському інтернаті

За попередніми даними, вірус у заклад «занесла» молодша медсестра однієї з груп інтернату (фото ілюстративне)

Національна поліція почала провадження за фактом порушення санітарних норм у одному зі столичних будинків-інтернатів, внаслідок чого там виник спалах коронавірусу.

«Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом захворювання на коронавірус у вихованців та персоналу», – мовиться у повідомленні столичної поліції.

Санкція частини 2 статті 325 Кримінального кодексу України передбачає до восьми років позбавлення волі.

15 травня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат підтвердили захворювання на COVID-19 у 81 особи.

За результатами тестів, серед хворих 53 вихованки будинку-інтернату – віком від 7 до 35 років, а також інфіковані 28 осіб з персоналу інтернату – 26 жінок і 2 чоловіків.

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