Зеленський підписав закон, який посилює тестування на COVID-19

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вносить низку змін, пов’язаних з пандемією коронавірусу, які діятимуть під час карантину та ще два місяці після. Про це повідомляє Офіс президента.

«Так, закон передбачає обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб з ознаками коронавірусної хвороби, а також тих, хто контактував з хворими на COVID-19. Крім того, обов’язкове тестування поширюється на медиків, які працюють у медзакладах з такими хворими, працівників Національної поліції, Національної гвардії та інших працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворим на коронавірусну хворобу. Міністерство охорони здоров’я України повинно регулярно оновлювати алгоритм тестування з узгодженням з рекомендаціями ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США», – мовиться у повідомленні.

Закон передбачає можливість залучати на волонтерських засадах до протидії поширенню коронавірусу лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії, з урахуванням обмежень щодо такого залучення.

Зазначається, що держава планує виплачувати людям, які лікуються у медзакладах або перебувають на самоізоляції, допомогу з тимчасової непрацездатності у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Від початку епідемії коронавірусною інфекцією в Україні заразилися 17330 осіб, 4473 одужали, 476 людей померли.