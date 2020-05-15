У ЗСУ за минулу добу від COVID-19 більше одужало військових, аніж захворіло

У командуванні Медичних сил ЗСУ повідомили, що станом на 15 травня в українській армії на COVID-19 хворіють 46 осіб, із них за минулу добу було зареєстровано два нових випадки, водночас чотири людини одужали.

«На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 266 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 36 осіб. У закладах охорони здоров’я лікується – одна особа (Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець). У Харківській області один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗСУ, всього за час пандемії в армії через COVID-19 дві людини померли і 65 – одужали.

За даними МОЗ станом на 15 травня, від початку епідемії коронавірусною інфекцією в Україні заразилися 17330 осіб, 4473 – одужали, 476 людей померли.