Країни Балтії відкрили поміж собою кордони на тлі послаблення обмежень через COVID-19

Литва, Латвія і Естонія з 15 травня відкрили кордони між собою, закриті раніше через спалах коронавірусу. Жителі цих країн можуть вільно переміщатися між ними, за умови що протягом останніх 14 днів вони не виїжджали за межі країн Балтії і не контактували з інфікованими. Приїжджі з інших країн повинні, як і раніше, пройти двотижневий карантин.

Ситуація з коронавірусом у трьох країнах Балтії відносно спокійна – жодна з трьох країн не повідомила про більш ніж 7 нових випадки захворювання за минулу добу. В регіоні в цілому зареєстровано менш ніж півтори сотні летальних випадків через коронавірус.

Ініціативу з відкриття внутрішніх кордонів назвали «Baltic Travel Bubble» («Балтійська туристична бульбашка»). В уряді Литви вказали, що це – «можливість для бізнесу знову відкритися і проблиск надії для людей, що життя налагоджується».

Цього тижня були частково зняті обмеження на поїздки між Фінляндією і Естонією, а також між Польщею і Литвою. Але поки ні Польща, ні Фінляндія не поспішають долучатися до туристичної ініціативи зі своїми балтійськими сусідами, попри запрошення зробити це. Крім того, Австралія і Нова Зеландія розглядають можливість відкриття своїх кордонів одне для одного.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, чия країна одна з найбільш постраждалих від COVID-19 у світі, раніше навіть пригрозив виходом Італії з ЄС, якщо практика «туристичних бульбашок» і «зелених коридорів» буде поширюватися.