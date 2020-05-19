Держпродспоживслужба перевірила 9,6 тисячі закладів після послаблення карантину

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів звітувала про перевірку 9,6 тисячі закладів торгівлі, харчування, перукарень та салонів краси з 11 по 17 травня, йдеться в повідомленні служби 19 травня.

«За період з 11.05.2020 по 17.05.2020 року здійснено 9 628 заходів нагляду (контролю) щодо дотримання зазначеними об’єктами санітарних норм та правил, визначених чинним законодавством та тимчасовими рекомендаціями щодо запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (постанови Головного державного санітарного лікаря від 09.05.2020)», – заявляє служба.

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Зокрема Держпродспоживслужба виявила:

4 443 продовольчих магазини (591 порушення)

1 756 непродовольчих магазинів (270 порушень)

354 заклади громадського харчування (45 порушень)

722 перукарень та салонів краси (149 порушень)

1 653 інших закладів, зокрема об’єкти водопостачання, водовідведення, транспорт, аптеки (234 порушення)

Серед заходів Держпродспоживслужби щодо порушень: винесення рекомендацій, складання протоколів, звернення до органів місцевої влади та Національної поліції.

«Окрім того, фахівці Управлінь державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби беруть участь у розслідуванні випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) та залучаються до роботи у спеціалізованих протиепідемічних бригадах», – йдеться в заяві служби.

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11 травня загалом по Україні були зняті окремі карантинні обмеження. Низці закладів дозволили відновити роботу з дотриманням обмежень для протидії коронавірусній пандемії. Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 4 травня. Послаблення карантину в Києві набули чинності 12 травня.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня.