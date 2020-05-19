В МОЗ дозволять дитсадкам відновити роботу з 25 травня

З 25 травня уряд дозволить відкрити дитячі садки, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на заступника голови МОЗ, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

За його словами, відновлення роботи дошкільних закладів входить до другого етапу виходу з карантину.

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«Ми прив’язали відкриття дитячих садочків та запуск громадського транспорту, для того щоб можна було працювати та було де залишати дітей. Дошкільні заклади будуть відкриватися за певних умов. Вони опубліковані на сайті МОЗ для громадського обговорення», – цитує Ляшка пресслужба МОЗ.

Умови для 2 та 3 етапів виходу з карантину МОЗ оприлюднило 18 травня. Обговорення мало тривати до 18 години 19 травня.

Вдень 19 травня під стінами Кабінету міністрів України відбулася акція «Батькам – садочки!». Її ініціювали батьки, які під час карантину втрачають дохід через неможливість поєднувати роботу та догляд за дітьми.

11 травня загалом по Україні були зняті окремі карантинні обмеження. Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 4 травня. Послаблення карантину в Києві набули чинності 12 травня.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня.