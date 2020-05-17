У квітні в Україні зафіксували понад тисячу випадків ВІЛ-інфекції – МОЗ

У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я повідомили, що у квітні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1053 випадки ВІЛ-інфекції, 309 випадків СНІДу та 157 смертей, зумовлених СНІДом, серед громадян України та 1 випадок ВІЛ-інфекції – серед іноземців.

«За 2020 рік в Україні офіційно зареєстровано 5256 випадків ВІЛ-інфекції, 1501 випадок СНІДу та 733 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України, та 18 випадків ВІЛ- інфекції серед іноземців. Чим раніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких. За останні п’ять років країна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 000 до 102 000 осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%», – повідомив ЦГЗ у фейсбуці.

За даними відомства, цьогоріч на фінансування послуг із профілактики вірусу імунодефіциту людини та догляду і підтримки пацієнтів, які живуть із ВІЛ, виділено понад 207 мільйонів гривень.

«Понад 293 тисячі людей отримують послуги з профілактики ВІЛ серед груп підвищеного ризику. Більш ніж 27 тисяч людей отримують послуги із інформування щодо важливості прийому антиретровірусної терапії», – додали у ЦГЗ.

З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у кожну третю неділю травня в світі згадують людей, які померли від СНІДу.