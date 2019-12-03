В Україні близько 200 тисяч ВІЛ-позитивних людей – МОЗ

В Україні існує близько 200 тисяч ВІЛ-позитивних людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Понад 60 тисяч з них не знають про свій статус.

У жовтні 2019 року в Україні офіційно зареєстрували 1 431 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 658 пацієнтів діагностували СНІД.

«Найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ залишається статевий. Вчасна діагностика ВІЛ та початок терапії гарантує повноцінне життя. В Україні тестування на ВІЛ, а також лікування ВІЛ-позитивних осіб безкоштовне», – розповіли в МОЗ.

У відомстві зазначили, що зараз Україна повністю забезпечила новітніми препаратами для лікування ВІЛ, близько 123 тисячі ВІЛ-позитивних пацієнтів отримують лікування. У 93% ВІЛ-позитивних людей, що отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється. Це означає, що вони не можуть передати ВІЛ іншим.

Загалом у всьому світі близько 37 мільйонів людей інфіковані ВІЛ. Пандемія СНІДу від початку 1980-х років призвела до загибелі близько 35 мільйонів людей.