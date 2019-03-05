Вчені заявляють про другий в історії успішний випадок лікування ВІЛ

Команда європейських вчених повідомляє, що житель Великої Британії одужав від ВІЛ-інфекції, яка викликає СНІД, після того, як йому трансплантували стовбурові клітини.

Вчені не кажуть імені чоловіка, називають його «пацієнтом із Лондона», і повідомляють, що ВІЛ йому діагностували 2003 року.

Як йдеться в статті, оприлюдненій 4 березня в журналі Nature, у 2016 році в нього виявили рак, і він погодився на трансплантацію.

Згідно з повідомленням, лікарі виявили, що донор мав імунітет до вірусу імунодефіциту. За даними вчених, трансплантація змінила імунну систему пацієнта і дала йому імунітет до ВІЛ, який мав донор.

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Перший успішний досвід лікування від ВІЛ-інфекції був 12 років тому в результаті пересадки кісткового мозку. Однак вченим відтоді не вдавалося успішно відтворити цей експеримент.

За даними вчених, вилікуваний тоді Тімоті Рей Браун, «пацієнт із Берліна», тепер живе у США і не має ВІЛ-інфекції.

Близько 37 мільйонів людей у всьому світі зараз інфіковані ВІЛ, а пандемія СНІДу від початку 1980-х років призвела до загибелі близько 35 мільйонів людей.