Рівень поширення ВІЛ серед молоді в Україні знижується – МОЗ

Рівень поширеності ВІЛ серед української молоді віком 15-24 роки має стабільну тенденцію до зниження. Як повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я, це може свідчити про ефективність профілактичних заходів і стабілізацію епідемічної ситуації щодо ВІЛ-інфекції.

«Водночас більше половини осіб віком 15 років і старше (56,4% у 2017 р.) уперше виявляють на 3-й та 4-й клінічних стадіях ВІЛ-інфекції», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, понад 66% усіх випадків інфікування ВІЛ в Україні трапляється під час незахищених статевих стосунків.

Безоплатні швидкі тести на ВІЛ є в усіх регіонах України, їх можна зробити як у спеціальних центрах і кабінетах «Довіра», так і у сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, зазначили в міністерстві.

З початку епідемії СНІДу у 1980-х роках понад 77 мільйонів людей по всьому світу захворіли на ВІЛ, і майже половина з них померли від СНІДу.