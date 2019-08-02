Дані про смертність у Росії від ВІЛ-інфекції викликали переполох у ЗМІ

Повідомлення про те, що вірус СНІДу вбиває більше молодих росіян, ніж рак і серцево-судинні хвороби і вийшов на перше місце серед причин смертності, викликало переполох у російських медіа. Повідомлялося, що минулого року в Росії від ВІЛ-інфекції померли понад 20 з половиною тисяч осіб у віці 18-44 роки. Сенсаційні цифри, які оприлюднив у своїй доповіді інститут Міністерства охорони здоров’я Росії за лічені хвилини було видалено з сайту і сама доповідь стала недоступною в структурі.

У середу на сайті Центрального науково-дослідного інституту організації і інформатизації охорони здоров’я МОЗ Росії було опубліковано доповідь «Епідемічна ситуація по ВІЛ-інфекції в Росії в 2018 році». У документі йшлося про те, що минулого року від ВІЛ-інфекції померли понад двадцять з половиною тисяч осіб, переважна більшість із них – 76,7% – люди віком від 25 до 44 років.

У порівнянні з 2017 роком показник смертності від ВІЛ збільшився на близько 2%. Але журналісти звернули увагу, що в результаті смертність від ВІЛ-СНІДу вийшла на перше місце і процитували дані доповіді.

«ВІЛ-інфекція в молодому працездатному віці (18-44 роки) виходить на одне з перших місць в структурі смертності населення (2018 рік). Від ВІЛ-інфекції в даному віці (без випадків смерті від зовнішніх причин) вмирає більше (15,8%), ніж від злоякісних новоутворень (13,1%), захворювань органів дихання (5,4%), травлення (14,9%) і нервової системи (3,6%), ішемічної хвороби серця (8,4%), цереброваскулярних хвороб (5,1%), туберкульозу (3,3%)», – мовиться в публікації. Всього за даними інституту, від ВІЛ-інфекції в минулому році померли понад 20,5 тисяч осіб.

У доповіді повідомлялося, що за минулий рік ВІЛ виявили майже у 86 тисяч росіян. При цьому російські епідеміологи повідомили, що 71% нових випадків ВІЛ-інфекції у дорослих та у 83% у дітей виявляються на ранніх стадіях, а тому хвороба краще піддається лікуванню.

Закупівля ліків від СНІДу під питанням

Публікації в російській пресі з наведенням цих цифр спричинилися до того, що невдовзі доповідь, яку вже встигли процитувати десятки публікацій, зняли з офіційного сайту. Це помітили у російському фонді з боротьби зі СНІД-ом «СПИД. Центр». Ця недержавна організація розшукала доповідь і опублікувала її на своїй сторінці у Твіттері.

Також незалежні експерти зауважили розбіжності у загальних цифрах хворих на СНІД у даних російських відомств. «​Росспоживнагляд» повідомляє, що в Росії минулого року ВІЛ мало 1 007 369 осіб, а Міністерство охорони здоров’я – що тільки 896 тисяч. Як пише «СПИД. Центр», у відомстві постійно занижують число людей, що живуть із ВІЛ. При цьому, за статистикою, на 2018 рік охоплення лікуванням становив лише 42,4% від усіх ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Керівник федерального центру з профілактики та боротьби зі СНІДом при «Росспоживнагляді» Вадим Покровський повідомив, що і на цих хворих ліків може не вистачити, бо запаси ламівудину, основних ліків для пацієнтів із ВІЛ, у Росії добігають кінця.

За його словами, це сталося через те, що в середині липня постачальники втретє не вийшли на аукціони із закупівлі ліків, скаржачись на невигідні для них умови. Ситуація із закупівлями наблизилася до критичної і ставить під загрозу основні схеми лікування, повідомив Покровський. Він наголосив, що якщо ламівудин випаде з цих схем, то проблеми виникнуть у більшої частини пацієнтів.

Як повідомляє Російська редакція Радіо Свобода, нині, за словами епідеміолога, повних курсів лікування закуплено на 400 тисяч пацієнтів, в той час як в Росії їх число наближається до мільйона, і це без обліку хворих, які не звертаються за офіційною медичною допомогою. Пізніше того ж дня в МОЗ заявили, що державный контракт на поставку ламівудину все ж був укладений кілька днів тому, але повністю поставка завершиться тільки до листопада.

Кількість хворих на СНІД росте, бо відсутня інформація

Як повідомила ізраїльська версія російського сайту NewsRu.com із посиланням на експертів, високий відсоток ВІЛ-інфікованих пов’язують з великою кількістю наркозалежних та низькою якістю медичної допомоги.

«Статистика показала, що частіше заражаються люди, старші від 30 років, і зазвичай при гетеросексуальних контактах. За словами експертів, багато заразилися, бо не використовують презервативи і не розуміють, що ця проблема може торкнутися їх безпосередньо, а влада рапортує про те, що ВІЛ в країні активно перемагають», – мовиться у публікації.

За офіційною російською статистикою, кількість регіонів, в яких ВІЛ заражені становлять більше від одного відсотка населення, збільшилася до тринадцяти. Найбільш неблагополучними з них виявилися Іркутська, Свердловська і Кемеровська області. Там хвороба виявлена майже у двох відсотків населення, тобто двоє зі ста жителів області мають вірус СНІДу.

Керівник Федерального центру з профілактики та боротьби зі СНІДом Вадим Покровський назвав ситуацію в цих регіонах «генералізованою епідемією», тобто такою, що вийшла за межі «груп ризику» у загальну популяцію.

Хоча про те, що кількість заражених в Росії перейшла поріг 1%, повідомляли ще п’ять років тому, дискусії досі ведуться про те, як протидіяти хворобі.

Нині в Росії понад 60% передачі вірусу відбувається статевим шляхом, але офіційний курс на «духовні скрєпи» веде до того, що в країні відсутня інформаційна кампанія з цього приводу і пропозиції щодо сексуальної освіти наражаються на протидію політиків та чиновників.