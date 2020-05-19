МЗС повідомляє про смерть українки від COVID-19 у Великій Британії

Громадянка України померла від ускладнень, пов’язаних із коронавірусною хворобою 17 травня, повідомив журналістам директор Департаменту консульської служби Міністертва закордонних справ України Сергій Погорельцев 19 травня.

«19 травня 2020 року посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17 травня 2020 року у місті Чертсі, графство Суррей, громадянки України 1978 року народження, інфікованої коронавірусом», – йдеться в коментарі Погорельцева.

Читайте також: У США офіційно затвердили тест на коронавірус у домашніх умовах​

Він додав, що посольство України у Великій Британії допомагає родичам покійної з оформленням репатріації тіла.

Відтак кількість українців, померлих від коронавірусної хвороби за кордоном, зросла до дев’яти.

Наразі, за даними Університету Джонса Гопкінса, відомо про 34 876 померлих у Великій Британії від коронавірусної хвороби з усіх 247 709 людей, які захворіли, 1 090 хворих одужали.

В Україні станом на ранок 19 травня зафіксували 18 876 хворих. З них 548 померли, 5 632 – уже одужали.