«Китайська маріонетка», «вовча дипломатія» і австралійський ячмінь: напруга з Китаєм щодо його дій на початку спалаху коронавірусу

В світі наростає напруга в питанні відкритості Китаю на початку епідемії коронавірусу і дій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) коли ще не було глобальної пандемії хвороби і можна було вживати превентивних заходів. Президент США Дональд Трамп назвав ВООЗ «маріонеткою Китаю» і пригрозив припинити членство США в ВООЗ якщо не буде покращення вже за місяць. Також є незгода щодо міжнародного розслідування дій Китаю на стадії зародження вірусу, чи це розслідування, як каже Китай, має проводитись під патронатом ВООЗ і після того як пандемія вщухне, чи, як пропонують деякі країни, розслідування має бути незалежним і невідкладним вже зараз. Китай між тим б’є митними тарифами ключову продукцію країн, які хочуть термінового незалежного розслідування дій Пекіну щодо вірусу.

Президент США Дональд Трамп пригрозив припинити взагалі фінансування ВООЗ з боку США якщо не буде покращення в її роботі протягом 30 днів.

Трамп звинувачує ВООЗ у неадекватних діях проти пандемії коронавірусу.

ВООЗ є маріонеткою Китаю, є китаєцентричною

В листі на ім’я генерального директора ВООЗ Тедроса Адганом Ґебреєсуса Трамп також сказав, що роздумує над припинення членства США в ВООЗ.

Він також назвав організацію «маріонеткою Китаю».

«Вони (ВООЗ) є маріонеткою Китаю, вони є китаєцентричними, якщо м’якше висловитись. Вони дали нам багато поганих порад», – сказав Трамп в понеділок у Білому домі.

Американський лідер перебуває у вербальному конфлікті з Китаєм, говорячи, що Пекін на початковій стадії спалаху коронавірусу в Ухані в центральній частині Китаю приховував дані і не інформував ВООЗ, зробивши це лише в самому кінці грудня минулого року. І що саме це призвело потім до стрімкого поширення вірусу світом і великої кількості заражень і смертей.

Розлюченість Трампа пояснюють тим, що в США – найбільша кількість хворих на COVID-19 (півтора мільйона з 4,8 мільйонів випадків у світі, а померло 90 тисяч американців).

Міцяць тому Трамп тимчасово вже призупинив сплату американського внеску до ВООЗ.

Неодноразові хибні кроки з вашого боку та вашої організації в діях у відповідь на пандемію дорого обійшлися світові

В листі до генерального директора ВООЗ Ґебреєсуса Трамп погрожував постійнім припиненням виплат американських внесків до бюджету організації.

«Ясно, що неодноразові хибні кроки з вашого боку та вашої організації в діях у відповідь на пандемію дорого обійшлися світові»,– говориться в листі.

«Єдиним шляхом уперед для Всесвітньої організації охорони здоров’я є – якщо вона це зможе зробити – продемонструвати незалежність від Китаю», – написав Трамп у листі.

Незалежне розслідування

Керівний орган ВООЗ 18 травня заявив, що проведе незалежне розслідування як організація реагувала на пандемію коронавірусу.

Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав, що Пекін підтримає розслідування початкової стадії поширення коронавірусу «після того, як пандемію буде взято під контроль».

Китайський лідер пообіцяв два мільярди доларів протягом наступних двох років для медичних заходів і боротьби з коронавірусом.

Китай між тим обмінявся різкими заявами з Австралією, яка вимагає міжнародного незалежного і невідкладного розслідування дій Китаю на початкових стадіях зародження і поширення вірусу.

Причому, на думку Австралії, розслідування має проводитись не під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я, штаб-квартира якої розташована в швейцарській Женеві.

В день коли Австралія зареєструвала соту смерть від коронавірусу цього тижня, Китай оголосив про запровадження великих тарифів на імпорт австралійського ячменю.

Посольство Китаю в австралійській Канберрі назвало «нічим іншим як жартом» твердження Австралії, що тарифи стали реакцією Пекіна на активне домагання австралійцями проведення міжнародного розслідування щодо зародження і вірусу і дій китайської влади на початкових етапах епідемії.

Австралія не буде втягнута в дешеве політиканство щодо питання настільки важливого як COVID-19

«Австралія не буде втягнута в дешеве політиканство щодо питання настільки важливого як COVID-19», – сказав міністр торгівлі Австралії Саймон Бірмінгем.

Заклик прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, якого підтримав Євросоюз, щодо проведення невідкладного незалежного розслідування дій Китаю в кінці минулого і на початку цього року, викликало низку критичних заяв від посольств Китаю в низці країн.

Цей новий наступальний підхід китайської дипломатії в ЗМІ вже назвали дипломатією «бійцівського вовка».