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19 травня 2020, Київ 19:55
Фотогалереї

Фоторепортаж: під Кабміном вимагали відкрити дитсадки

19 травня під стінами Кабінету міністрів України відбулася акція «Батькам – садочки!». Її ініціювали батьки, які під час карантину втрачають дохід через неможливість поєднувати роботу та догляд за дітьми. Серед протестувальниць було декілька матерів дітей із особливими освітніми проблемами. Для таких дітей відкриття садочків є критично важливим для їхнього повноцінного розвитку. До протестувальників і протестувальниць вийшов головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, щоб пояснити, як саме відкриватимуться заклади дошкільної освіти.
Віктор Ляшко вийшов до протестувальників і протестувальниць. Він запевнив, що дитячі садочки дозволять відкривати з 25 травня &ndash; одночасно із запуском громадського транспорту
1 Віктор Ляшко вийшов до протестувальників і протестувальниць. Він запевнив, що дитячі садочки дозволять відкривати з 25 травня – одночасно із запуском громадського транспорту
Оксана&nbsp;&ndash; матір 5-річної дитини. &laquo;Нам важливо, аби наша дитина розвивалася. Без спілкування з однолітками це неможливо&raquo;,&nbsp;&ndash; каже жінка
2 Оксана – матір 5-річної дитини. «Нам важливо, аби наша дитина розвивалася. Без спілкування з однолітками це неможливо», – каже жінка
Окрім батьків, на акції були і працівники приватних дитячих садочків. Багато з них можуть фінансово не витримати три місяці простою
3 Окрім батьків, на акції були і працівники приватних дитячих садочків. Багато з них можуть фінансово не витримати три місяці простою
Від карантину страждають і малолітні діти, які вже три місяці змушені сидіти вдома з батьками, замість того, аби гратися з однолітками
4 Від карантину страждають і малолітні діти, які вже три місяці змушені сидіти вдома з батьками, замість того, аби гратися з однолітками
Син правозахисниці Олександри Дворецької&nbsp;має розлад аутичного спектру. Без роботи зі спеціалістами його стан може погіршитись
5 Син правозахисниці Олександри Дворецької має розлад аутичного спектру. Без роботи зі спеціалістами його стан може погіршитись
&laquo;Я хочу до своїх друзів&raquo;&nbsp;&ndash; учасниці акції наголошують, що спілкування з однолітками критично важливе для розвитку їхніх малолітніх дітей
6 «Я хочу до своїх друзів» – учасниці акції наголошують, що спілкування з однолітками критично важливе для розвитку їхніх малолітніх дітей
Деякі протестувальниці прийшли на акцію разом із дітьми, яких вони не можуть залишити вдома самими
7 Деякі протестувальниці прийшли на акцію разом із дітьми, яких вони не можуть залишити вдома самими
Для багатьох батьків карантин означає втрату доходу.&nbsp;&laquo;Фінансової подушки вже немає&raquo;,&nbsp;&ndash; каже одна з протестувальниць
8 Для багатьох батьків карантин означає втрату доходу. «Фінансової подушки вже немає», – каже одна з протестувальниць
Згідно із пропозиціями МОЗ, садочки зможуть працювати з 25 травня, але м&#39;які іграшки будуть заборонені
9 Згідно із пропозиціями МОЗ, садочки зможуть працювати з 25 травня, але м'які іграшки будуть заборонені
Дитячі садочки були закриті на карантин понад три місяці тому
10 Дитячі садочки були закриті на карантин понад три місяці тому
Вікторія разом із донькою з особливими освітніми потребами
11 Вікторія разом із донькою з особливими освітніми потребами
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Сашко Шевченко

Журналіст проєкту «Ньюзрум» з січня 2020 року.  Співпрацював з виданнями Hromadske.ua та Детектор Медіа. У червні 2019 року пройшов двотижневе стажування у команді data-журналістики The Guardian в Лондоні. Здобув ступінь магістра журналістики в університеті City (Лондон, Сполучене Королівство). Цікавлюсь міжнародними подіями та новинами технологій. 

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