Фоторепортаж: під Кабміном вимагали відкрити дитсадки

19 травня під стінами Кабінету міністрів України відбулася акція «Батькам – садочки!». Її ініціювали батьки, які під час карантину втрачають дохід через неможливість поєднувати роботу та догляд за дітьми. Серед протестувальниць було декілька матерів дітей із особливими освітніми проблемами. Для таких дітей відкриття садочків є критично важливим для їхнього повноцінного розвитку. До протестувальників і протестувальниць вийшов головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, щоб пояснити, як саме відкриватимуться заклади дошкільної освіти.