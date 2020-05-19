У КМДА розповіли, коли зможуть відкрити торговельно-розважальні центри

Торговельно-розважальні центри в Україні зможуть запрацювати за умов дотримання наявних карантинних обмежень та після відновлення перевезень метро, повідомляє Київська міська державна адміністрація 19 травня.

За повідомленням, про відновлення роботи ТРЦ виконувач обов’язків першого заступника КМДА Валентин Мондриївський говорив із представниками Американської торговельної палати в Україні.

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За словами Мондриївського, столична влада підтримує відновлення роботи торговельно-розважальних центрів, але з урахуванням ризиків поширення коронавірусної інфекції.

«Торговельно-розважальні центри без метрополітену навряд чи зможуть запрацювати, хоча б тому, що працівникам необхідно добиратися на роботу. Це саме та частина працівників, яка забезпечує функціонування бізнесу, який працює в ТРЦ. Тож, аби не ускладнювати трафік у Києві, є сенс почекати з відкриттям ТРЦ до відновлення роботи метрополітену. Тому ми чекаємо на рішення Кабінету Міністрів, коли нам дозволять відкрити метро», – йдеться в цитаті Мондриївського.

Радник міського голови Києва Валентин Бондаренко додав, що столична влада планує контролювати дотримання правил карантину після відкриття ТРЦ, а за порушення відповідні органи будуть штрафувати та закривати заклади.

«У нас не буде прив’язки до конкретної дати, коли саме відкриються всі ТРЦ. Це пов’язано із тим, що кожний центр має різний ступінь готовності до цього. Тому як тільки ТРЦ буде готовий до відкриття за умови дотримання усіх правил, він і розпочне роботу. Хочу зважити на те, що завдяки нашій співпраці бізнес відповідально готується до відкриття, але треба одразу розуміти, що обов’язковим лишається вхідний санітарний контроль. Усе інше, що залежить від міста, зокрема, транспортне забезпечення, над цим ми працюємо», – йдеться в коментарі Бондаренка.

11 травня загалом по Україні були зняті окремі карантинні обмеження. Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 4 травня. В тому числі Кабінет міністрів дозволив відкрити непродовольчі магазини в ТРЦ, але не фудкорти та розважальні зони. Послаблення карантину в Києві набули чинності 12 травня.

Кабінет міністрів запровадив карантин в Україні з 12 березня через загрозу COVID-19, наразі його продовжили до 22 травня.