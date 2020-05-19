Тимошенко пропустила позачергове засідання ВР під час карантину, бо перебувала у спа-готелі на Львівщині

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання ВРУ 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов’язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п’ятизірковому спа-готелі на Львівщині Edem Resort Medical & Spa. Він належить бізнесмену, заступнику голови ВО «Свобода» та одному із основних спонсорів цієї партії Ігорю Кривецькому.

Тимошенко наразі не пояснила журналістам свою відсутність у парламенті та можливі порушення карантинних обмежень Про це йдеться у спецрепортажі «5-зірковий карантин Юлії Тимошенко» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

7 травня народні депутати позачергово зібралися у Верховній Раді, щоб розглянути низку питань щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, впровадження обов’язкового тестування окремих категорій населення, оплату лікарняних для медиків та їхнього страхування. Того ж тижня до Юлії Тимошенко була прикута увага ЗМІ через те, що вона задекларувала більше 5 мільйонів доларів доходу, отриманого в США в якості компенсації за політичні репресії в часи президентства Віктора Януковича, але відмовилась назвати, хто саме сплатив їй ці кошти.

Утім Тимошенко пропустила позачергове засідання у ВР і не з’являлась того тижня в ефірах та на публіці.

Натомість, як з’ясували «Схеми», лідерка «Батьківщини» замість участі у засіданні під час карантину перебувала в спа-готелі у селі Стрілки Львівської області – Edem Resort Medical & Spa.

Перебуваючи поблизу готельного комплексу, «Схемам» вдалось зафіксувати на території Edem Resort Toyota Camry, з якої вийшов багаторічний особистий охоронець Юлії Тимошенко. Пізніше ця автівка заїхала на територію Edem Resort. «Схеми» впізнали також особистого водія лідерки «Батьківщини».

Згодом журналісти помітили жінку, схожу на Юлію Тимошенко, яка заходила до будівлі.

В цей же день знімальна група зафіксувала однопартійця Тимошенко: Lexus, яким користується депутат Сергій Власенко, виїжджав з готелю.

Нардеп також не з’явився на позачерговому засіданні 7 травня.

Водночас, як повідомили журналістам в апараті ВРУ – станом на 18 травня жодних документів, які б пояснювали відсутність цих двох нардепів під час позачергового засідання не надходило.

За правилами готелю Юлія Тимошенко мала б заселитися туди щонайменше на тиждень, адже коли журналісти спробували забронювати номер на два дні, там повідомили: «Під час карантину номери тільки мінімум на 7 ночей, і ми бронюємо також проживання, плюс медична програма, тобто до нас просто так приїхати на одну-дві ночі неможливо».

Edem Resort Medical & Spa – це п’ятизірковий спа-готель, який під час карантину продовжив приймати гостей, йдеться в репортажі. Тут залишалась працювати і зона спа, і басейн, лазні, сауни, гольф-поле, також проживаючим можна було забронювати і столик у ресторані – це журналістам підтвердили на рецепції готелю та у турфірмі, яка продавала тури у готель в період карантину. Класична тижнева програма детоксикації та відновлення, в яку входить консультації дієтологів, діагностика, УЗД – та перелік різноманітних масажів, водних спа та б’юті процедур – коштує 93 тисячі гривень на людину. Це – без вартості проживання, яке стартує від 30 тисяч гривень та сягає більше 200 тисяч гривень в залежності від варіанту розміщення на тиждень.

Під час зйомок групу намагались блокувати охоронці готельного закладу, вимагали документи та наполягали на поясненні причин перебування журналістів, хоча вони перебували у публічному місці – у селі, поруч з готелем, та полі, неподалік комплексу.

Edem Resort Medical & Spa публічно відреагували на зйомки журналістів. Зокрема, у дописі на фейсбук йшлося: «Ми припускаємо, що вони намагаються потрапити на територію з метою виконання замовного матеріалу. Розуміємо, що зацікавлення журналістів, спрямоване на висвітлення недостовірної інформації про діяльність 5-ти зіркового готелю Edem Resort під час карантинних обмежень. Одним із структурних елементів оздоровчого комплексу Edem Resort Medical & SPA є Медичний центр Edem Medical, що здійснює свою діяльність на території комплексу».

Водночас, як з'ясували журналісти, наявність медичної ліцензії не знімає обмежень, які діють відносно роботи готелів під час карантину.

«Відкриваєте постанову 211 Кабінету міністрів, там питання стоїть чітко, що такі речі ще є заборонені. Жодним чином постанова 211 не прив’язує діяльність фітнес-центрів до наявності чи відсутності медичної ліцензії. Це ж не поліклініка», – пояснив заступник голови Львівської облдержадміністрації Тарас Грень.

Коментувати свою відсутність на позачерговому засіданні парламенту та оплату відпочинку в спа-комплексі Юлія Тимошенко не стала. Почувши питання від «Схем», лише сказала: «Дякую за увагу».

Сергій Власенко зазначив: «Всі свої перебування я оплачую сам, а все інше я не коментую».

І додав: «Все, що я пропустив, якщо я щось і пропустив, я відзвітую перед своїми виборцями...Карантин і карантинні умови я не порушую. Принаймні, наскільки я знайомий, то центр Edem – це медичний центр. Припустимо. Наскільки я знайомий з ситуацією...Я нічого не підтверджую і не спростовую».

Готельний комплекс Edem Resort Medical & Spa належить бізнесмену, екс-народному депутату, заступнику голови Всеукраїнського об’єднання «Свобода» та одному з основних спонсорів цієї партії Ігорю Кривецькому.

Його журналісти також зафіксували на території готельного комплексу. Зокрема, Кривецький сів в автомобіль – і кортеж з трьох машин, серед яких вищезгадана Toyota Camry з особистим охоронцем Юлії Тимошенко, одночасно виїхав з території комплексу.

«Наприкінці минулого року у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Ігор Кривецький отримав у власність сільськогосподарські землі, які видавались учасникам АТО. Землі отримали структури, пов’язані саме з готелем Edem Resort, у якому відпочивала лідерка «Батьківщини», яка послідовно виступає проти продажу земель сільськогосподарського призначення», – йдеться в матеріалі.

Про отримання Юлією Тимошенко коштів зі США стало відомо 4 травня, коли на сайті електронних декларацій НАЗК зауважили декларацію Тимошенко про отримання нею коштів на суму в 148 345 441 гривень, тобто понад 5,5 мільйона доларів. Як зазначено в декларації, йшлося про «компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання», а джерелом коштів вказана фірма Reid, Collins, Tsai LLP.

Пізніше американська газета The New York Times повідомила подробиці такого відшкодування, посилаючись на свої джерела: ці кошти Юлії Тимошенко, а також її тодішньому адвокату Сергію Власенко виплатила юридична фірма зі США Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Тимошенко звинувачувала компанію в написанні в першій половині 2010-х років звіту, який полегшив тодішній владі України її переслідування.