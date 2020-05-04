Тимошенко отримала майже 150 млн грн компенсації за «політичні репресії» – декларація

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за «шкоду, заподіяну політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання». Відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані оприлюднене в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з документом, 24 квітня народний депутат отримала 148 345 441 гривню від компанії Reid, Collins, Tsai LLP, яка зареєстрована в штаті Техас у США.

Радіо Свобода намагається отримати коментар від представників Юлії Тимошенко.

У 2011-2014 роках, у часи президентства Віктора Януковича, Тимошенко була ув’язнена в Україні в справі про перевищення влади під час укладання газових контрактів з Росією у 2009 році. Країни Заходу та міжнародні інституції критикували судове переслідування Тимошенко