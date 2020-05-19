«Вже є випадки нервових зривів у дітей». Чому батьки вимагають відкриття дитячих садочків?

18 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що дошкільні навчально-виховні заклади в Україні дозволять відкрити з 25 травня. До цього вони були закриті понад три місяці через пандемію коронавірусу.

Від карантину постраждали всі залучені сторони: і власники дитячих садочків, і вихователі, і батьки, і їхні діти. Радіо Свобода розповідає, чому відкриття дитячих садочків критично важливе для всіх, та чи не спричинить це новий спалах захворювання.

«Немає садочку – немає роботи»

Оксана з чоловіком прийшли на акцію під Кабінет міністрів з вимогою дозволити працювати дитячим садочкам. Пара має 5-річну дитину, яку вони не можуть залишити вдома саму, але вже з 25 травня і Оксана, і її чоловік мають вийти на роботу.

«Зараз ми намагаємось працювати дистанційно, але ефективність роботи у кращому випадку – 50 відсотків. А фінансової подушки вже немає», – скаржиться жінка.

Ініціаторами акції 19 травня виступили батьки, які втрачають дохід через неможливість поєднувати роботу та догляд за дітьми. До них вийшов головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, аби пояснити, як саме відкриватимуться заклади дошкільної освіти.

«Якщо в області немає зростання захворюваності, не заповнюються ліжка з хворими на коронавірусну хворобу, і проводиться належне тестування, то будуть дозволяти відкривати громадський транспорт, і відкриватимуться садочки», – сказав Ляшко.

Він уточнив, що запуск транспорту і відкриття дошкільних закладів навмисно прив’язали, аби батьки мали можливість повноцінно почати працювати, і їм було, де залишити дітей.

Напередодні МОЗ запропонував до громадського обговорення низку правил, за якими після карантину працюватимуть дитячі садочки. Серед іншого, у міністерстві пропонують дозволити батькам передавати дітей до дитсадка лише на вулиці, аби унеможливити скупчення у коридорах виховних закладів. Усім працівникам будуть міряти температуру щодня, а дітям – кожні чотири години. У випадку, якщо температура буде вища за 37,2 градуса за Цельсієм, дитину мають одразу ізолювати.

«Дітям потрібні друзі!»

Від карантину страждають і малолітні діти, які вже три місяці змушені сидіти вдома з батьками замість того, аби гратися з однолітками. Тривала ізоляція може нашкодити їхньому здоров’ю.

«Для дитини вкрай важливий соціум. Він потрібний для її розвитку... Залишити дитину вдома – це все одно, що навмисно шкодити її психічному розвитку. У нас на цю мить вже є випадки психологічних зривів у дітей, нервових зривів», – розповіла у коментарі Радіо Свобода директорка одного з приватних дитячих садочків у Дарницькому районі Києва.

«Спочатку діти раділи карантину, раділи, що батьки дали їм планшети, дали їм телефони. Але зараз вони їх вже відкладають. В мене дитина каже: «Я не хочу дистанційно сидіти і навчатися. Я хочу на вулицю, я хочу до друзів. Я хочу до подружок, я хочу з ними в ляльки грати, я хочу обійняти свою виховательку», – розповідає Оксана.

Для неї з чоловіком важливо не лише мати можливість повернутися на роботу, але і зробити так, аби їхня дитина могла повноцінно розвиватися. А це неможливо, якщо вона не спілкуватиметься з однолітками, каже жінка. Тому варіанти найняти няню чи відправити дитину на літо до бабусі пара не розглядала.

Деякі дитячі садочки під час карантину навіть намагалися перенести виховний процес в онлайн. «Співробітники, які молодші, таки приходять на роботу, проводять онлайн-уроки, придумують для дітей якісь ігри, заняття», – розповідає вихователька в одному з дитсадків на Оболоні (м. Київ).

Проте по-справжньому критичним відкриття садочків є для дітей із особливими освітніми проблемами. На акції під Кабміном таких батьків було декілька. Олена – одна з них.

Я – мама двох особливих діток. Для нас кожен день, коли закритий садочок, – це відкат назад. Ті навички, які напрацьовуються кілька місяців, а інколи роками, втрачаються за кілька днів

«Я – мама двох особливих діток. Для нас кожен день, коли закритий садочок, – це відкат назад. Ті навички, які напрацьовуються кілька місяців, а інколи роками, втрачаються за кілька днів», – каже вона.

Приватні садочки в небезпеці

Ще одними жертвами карантину можуть стати приватні дошкільні навчально-виховні заклади. За два місяці карантину вони втратили свої заробітки. Деякі з них під загрозою закриття.

«Дуже важко домовитися з орендодавцями [про скасування оренди], вкрай важко йдуть на поступки. В нас орендна плата впродовж двох місяців була 100 відсотків, лише на третій місяць ми змогли домовитися про якусь знижку. Податки ніхто не скасовував. Плюс виплата зарплат нашим педагогам – ми все ж намагаємось зберегти наш колектив, щоб у нас був працюючий садочок, коли послаблять карантин», – розповідає директорка приватного дитячого садочку.

Вона каже, що приватний садочок, в якому вона працює, не отримав жодних податкових пільг або фінансової допомоги від держави. Зараз її заклад повністю готовий, аби відкритися. Але, щоб продовжити існувати далі, коштів може не вистачити.

«Ми не знаємо, чи повернуться до нас усі батьки після карантину. Відповідно, не зрозуміло, чи зможемо ми утримувати садочок фінансово», – каже жінка.

Небезпека нового спалаху

Проконтролювати, аби малолітні діти дотримувалися фізичної дистанції, вкрай складно. До цього і не закликають у МОЗ. Радіо Свобода поцікавилося у батьків, чи не бояться вони нового спалаху захворювання через відкриття садочків.

«У період осінь-зима, коли багато вірусних захворювань, і без карантину було важко домогтися, щоб діти, які захворіли, лишалися вдома... Я думаю, що зараз буде вибірковий підхід до того, які діти будуть ходити в садочки, а які не будуть. Якщо раніше якісь критичні моменти допускались, то зараз з температурними скринінгами одразу ж дитина буде відправлятися додому», – вважає Оксана.

Її дитина ходить до приватного дошкільного закладу. Там у групах не більше від 10 дітей.

Лякає захворюваність. І невідомо, що ми будемо приносити одне одному з дому

А от у державних закладах ризик вищий. «Лякає захворюваність. І невідомо, що [які захворювання] ми будемо приносити одне одному з дому», – непокоїться вихователька одного із дитсадків Солом’янського району в Києві.

Аби запобігти новому спалаху захворювання, в МОЗ також розробили рекомендації: усі заклади мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту для працівників, а будівлі – регулярно дезінфікуватися. Працівників старших за 60 років МОЗ рекомендує усунути від роботи.

«Для дітей ми сьогодні не розглядаємо питання, щоб вони були сьогодні в масках. Вони повинні бути в групах. Групи не повинні змішуватися. І має надаватися пріоритет всім руховим активностям на вулиці, якщо це дозволятиме погода», – сказав Віктор Ляшко батькам, які зібралися під Кабміном.