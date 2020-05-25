Новий спалах захворювання на COVID-19 у Зазим’ї, що на Київщині, в одному із приватних закладів для людей похилого віку. Такий спалах в цьому ж пансіонаті фіксують вдруге. Відтак на території закладу медики зафіксували 9 нових випадків. Адміністрація запевняє, що все це через те, що немає розмежування здорових і хворих людей, самостійно пансіонат цього зробити не може, а медики не допомагають. Тим часом в омбудсмена кажуть, що ситуація в Зазим’ї нині критична. В райдержадміністрації запевняють, що уже вирішують, як зарадити розповсюдженню інфекції.