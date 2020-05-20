Країни ВООЗ вирішили розслідувати пандемію коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я, до якої входять 194 країни, вирішила провести незалежне розслідування дій міжнародної спільноти і самої ВООЗ у відповідь на появу і поширення Ковід-19.

Рішення схвалили одностайно на щорічній асамблеї організації за поданням Європейського союзу після того, як президент США Дональд Трамп вчергове гостро скритикував ВООЗ.

Завдання фахівців зокрема полягає у тому, щоб з’ясувати, як коронавірус перекинувся з тварин на людей і почав поширюватися світом, як вважають, з китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

Президент Трамп напередодні оприлюднив листа до генерального директора ВООЗ Тедроса Адганома Ґебреєсуса, в якому стверджується, що організація надто пізно почала реагувати на спалах коронавірусу.

«Нам треба бути відвертими щодо головної причини виходу епідемії з під контролю: це неспроможність цієї організації здобути інформацію, яка була потрібна світові, і за цю неспроможність багато людей заплатили життям», – сказав у відеозверненні до асамблеї американський міністр охорони здоров’я Алекс Азар.

«Ми прагнемо підзвітності більше, ніж будь-хто», – стверджував Тедрос Адганом Ґебреєсус на зібранні.

Дональд Трамп пригрозив, що у разі, коли ВООЗ упродовж 30 днів не продемонструє дій у напрямку до реформ, то США можуть відмовитися сплачувати внески до бюджету організації і перегляне своє членство.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на потребі співпраці країн світу у протидії пандемії коронавірусу.

Китай відкидає американські звинувачення у приховуванні інформації про початок поширення нового коронавірусу та про вплив Пекіна на ВООЗ, і китайський президент Сі Цзіньпін пообіцяв упродовж двох років виділити для організації 2 мільярди доларів.