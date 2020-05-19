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19 травня 2020, Київ 10:51
Новини | Коронавірус

Число випадків COVID-19 у Росії сягнуло майже 300 тисяч

Жінка в захисній масці на тлі плакату з зображенням лікаря, Московська область, Росія, травень 2020 року

У Росії станом на ранок 19 травня число випадків захворювання на коронавірусну інфекцію становить 299 тисяч 941, повідомляє російський урядовий сайт, присвячений боротьбі з COVID-19.

За останню добу інфікування коронавірусом виявлене у 9263 росіян, це на 337 випадків більше, ніж добу тому.

За минулу добу помер ще 115 пацієнтів з COVID-19, а в цілому в Росії зафіксована смерть 2837 людей від цієї хвороби.

Влада Росії стверджує, що вже проведено понад 7,3 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу.

За числом виявлених інфікованих Росія обіймає друге місце у світі, поступаючись лише США, де хворих уже понад півтора мільйона.

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