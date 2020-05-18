Папа Римський провів першу після карантину месу

Папа Римський Франциск провів першу з березня месу в капелі собору святого Петра у Ватикані. Богослужіння було присвячене 100-річчю від дня народження Івана Павла II.

День його пам’яті відзначається сьогодні, 18 травня. Собор, у якому похований святий, майже 70 днів був закритий через загрозу поширення коронавірусу.

На месі були присутні 30 людей. Усі вони дотримувалися правил соціального дистанціювання.

Від сьогодні в італійських храмах поновлюються служби. Всі парафіяни будуть зобов’язані носити маски та дотримуватися дистанції під час меси. Сьогодні ж в Італії відкрилися бари, ресторани і перукарні.

Поступово обмеження через коронавірус знімають і в інших країнах Євросоюзу. У Бельгії відкриються початкові класи в школах. В Іспанії дозволено збиратися в групи до 10 людей у всіх містах, крім Мадрида і Барселони. Кафе і ресторани також відкриються, але поки зможуть приймати відвідувачів лише на верандах.

Чемпіонат Іспанії з футболу, LaLiga, поновиться 12 червня. А от у Німеччині бундесліга вже провела перший після карантину тур.