У Німеччині завершиться перший після відновлення змагань тур бундесліги

Німецький футбольний чемпіонат першим серед провідних європейських ліг відновив змагання. У понеділок, 18 травня, 26-й тур бундесліги завершиться матчем аутсайдера, бременського «Вердера», проти одного з претендентів на місце в Лізі чемпіонів, леверкузенського «Баєра».

У матчах, які відбулися в суботу й неділю, фаворити здобули переконливі перемоги. Мюнхенська «Баварія» в Берліні переграла місцевий «Уніон» (2:0), дортмундська «Боруссія» в рурському дербі розгромила гельзенкірхенський «Шальке» (4:0), а «Боруссія» з Менхенгладбаха на виїзді була сильніша за «Айнтрахт» із Фрайбурга (3:1). Серед лідерів очки втратив лише «Лейпциг», який не зміг переграти «Фрайбург» (1:1).

«Баварія» з 58 очками зберегла перевагу в чотири бали над дортмундцями, далі в таблиці команда з Менхенгладбаха (52 очки) та «Лейпциг» (51 очко).

Усі поєдинки в Німеччині відбуваються без уболівальників на стадіонах. У масках на лавах для запасних перебувають резервні футболісти та технічний персонал, виняток зроблений для головних тренерів, які мають давати настанови гравцям під час матчів. На полі заборонене традиційне святкування забитих голів, команди святкують взяття воріт із дотриманням дистанції між футболістами.