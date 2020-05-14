Футбольний чемпіонат в Україні відновиться наприкінці травня

Українська футбольна прем’єр-ліга вирішила 30 травня відновити сезон 2019/2020, повідомила 14 травня пресслужба київського «Динамо».

До перерви на карантин, пов’язаної з COVID-19, в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося зіграти 9 турів. Поєдинки відбуватимуться без глядачів.

«Останній матч київське «Динамо» зіграло 15 березня з чернігівською «Десною» на НСК «Олімпійський». У наступному турі, згідно з розкладом, «Динамо» зустрінеться з донецьким «Шахтарем», – інформує сайт «Динамо».

Про дату, час початку матчів і місце проведення буде повідомлено додатково.

Сайт Української прем’єр-ліги наразі не інформує про ухвалене рішення. Офіційне оприлюднення очікується після консультацій із органами охорони здоров’я.