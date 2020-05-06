Німеччина послаблює карантинні заходи. Розпочнуться матчі Бундесліги

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 6 травня оголосила про нові заходи з ослаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу. Вони погоджені з керівництвом федеральних земель Німеччини.

За словами Меркель, країна успішно подолала «першу фазу» пандемії, число нових виявлених випадків інфікування неухильно знижується.

«Ми можемо діяти рішуче, але при цьому дотримуватися обережності», – сказала канцлер. Вона висловила сподівання, що і після зняття обмежувальних заходів ситуація залишиться під контролем.

Людям, які не живуть під одним дахом, дозволять зустрічатися. Також розшириться кількість відкритих магазинів. Залишається в силі вимога носити маски в громадському транспорті, а також дотримуватися «соціальної дистанції» у півтора метра.

Найбільший резонанс викликало рішення, що дозволяє відновити з середини травня матчі німецької футбольної Бундесліги – поки що без глядачів на трибунах.

Бундесліга стане першим великим європейським чемпіонатом з футболу, який буде продовжений після вимушеної перерви, викликаної пандемією COVID-19. Останні матчі Бундесліги були зіграні 11 березня.

В Англії та Іспанії футбольні першості повинні продовжитися в червні, команди починають тренування. А у Франції і Нідерландах перервані чемпіонати в цьому сезоні відновлені не будуть.

У Німеччині всього з початку епідемії було виявлено близько 165 тисяч заражених коронавірусом. Померли близько семи тисяч людей – відсоток летальності в Німеччині на даний момент істотно нижчий, ніж у більшості країн Західної Європи і в США.

Обмежувальні заходи в Німеччині з метою сповільнити поширення коронавірусу були запроваджені в березні.