Спорт і сигнал Бундесліги у час COVID-19: Меркель обговорить можливість матчів

Енді Геїл

Увага спортивного світу та уболівальників прикута до Німеччини та канцлера Ангели Меркель, яка разом із місцевими спортивними посадовцями вирішить, чи відновляться матчі вищої футбольної ліги країни знаменитої Бундесліги, до складу якої входять такі провідні команди як «Баварія Мюнхен» та «Боруссія Дортмунд» .

Якщо повернення Бундесліги все ж відбудеться, як планувалося, 9 травня – це стане серйозним сигналом для інших великих футбольних ліг Європи, зокрема для англійської Прем'єр-ліги, іспанської Ла Ліги та італійської Серії А. Вони також можуть відновити свої сезони 2019-2020 року, які були змушені тимчасово зупинити у березні через поширення пандемії коронавірусу.

Навіть якщо ідея про перезапуск Бундесліги на початку травня здається занадто оптимістичною, німецька вища ліга все одно буде першою на Заході, яка відновить змагання відтоді, як карантин та заходи соціального дистанціювання зупинили проведення спортивних ігор в усьому світі.

Німеччина, схоже, впоралася зі спалахом коронавірусу значно краще, ніж більшість

З огляду на те, що Італія, Іспанія та Британія постраждали значно більше, ніж Німеччина, спроби лідера таблиці клубу «Баварія Мюнхен» виграти титул ліги не гарантує що Лео Мессі з «Барселони», Криштіану Роналду з «Ювентусу» та Мохамед Салах з «Ліверпуля» також повернуться забивати голи у найближчі декілька тижнів.

«Я не впевнений, наскільки пильно інші спостерігають за Німеччиною, –сказав Річі Маккормак з Дублінської медіакомпанії Off The Ball. – Звичайно, німці, здається, ближчі до повернення, ніж інші, тому вони могли б показати (іншим лігам – ред.) шлях назад. Але знову ж таки, Німеччина, схоже, впоралася зі спалахом коронавірусу значно краще, ніж більшість».

Але навіть обережний намір Німеччини повернутися у гру може сформувати рішення, яке вплине на інші основні види спорту в Європі та в усьому світі.

Пік спортивного сезону досягає максимуму влітку, але існує довгий список видовищних спортивних змагань на великі гроші, які наразі недоступні –це, зокрема, теніс, баскетбол, гольф, легка атлетика, регбі та автоперегони.

Усі змагання були тимчасово зупинені у березні, через що у невизначеності залишилися мільйони шанувальників, які хочуть розваг, та підвисли мільярди доларів від продажу квитків, призи переможців та доходи від трансляції.

«Матчі без глядачів» лише починаються

Вчені та уряди країн досі намагаються знайти надійні тести, методи лікування та вакцину проти COVID-19, тому більша частина спортивного світу залишається паралізованою.

Посадовці майже всюди наголошують, що будь-яке відновлення змагань, попри соціальні та фінансові зиски, не повинні наражати на небезпеку здоров'я населення та спортсменів з огляду на нинішню пандемію.

Представники 36 команд, які складають дві найкращі підрозділи Бундесліги, провели відеоконференцію 23 квітня, щоб обговорити план про перезапуск ліги на 9 або 16 травня та завершення сезону до 30 червня.

Матчі першого та другого рівня Бундесліги традиційно приваблюють на стадіони більше глядачів, аніж будь-яка інша ліга у світі.

Але план, який зараз зароджується, передбачає «Матчі без глядачів», коли на стадіоні та навколо нього перебувають лише члени команди та переважно допоміжний персонал у захисних масках – усього приблизно 300 людей.

Згідно з планом, будуть встановлені пункти для миття рук та залучені працівники з питань гігієни. До та після гри будуть проводитися тести на COVID-19, а традиційні рукостискання та групові фото скасують.

План, який, як очікується, Меркель разом з регіональними міністрами представить 30 квітня, несе в собі «прийнятний з медичної точки зору ризик».

Провідний німецький футбольний вебсайт Kicker процитував бременського сенатора спорту Анію Стахман, яка сказала, що ліга повинна «створити та забезпечити дотримання найсуворіших гігієнічних та медичних заходів» та зробити усе можливе, щоб запобігти зібранню «фан-груп».

Учені з центру біомедицини Інституту Роберта Коха (ІРК), який консультує уряд Німеччини, були скептично налаштовані.

Прессекретар ІРК повідомив Радіо Свобода, що «задача Інституту не полягає у тому, щоб ухвалювати рішення щодо перезапуску футбольних ігор».

Проте статистика говорить голосніше, ніж слова.

Інститут Роберта Коха попередив 28 квітня, що нові дані показують, що кількість зараження коронавірусом у Німеччині збільшилася після пом'якшення карантину.

Коефіцієнт відтворення, який визначає, скільки інших людей в середньому заражає кожен інфікований, був вище 1,0. Тож учені Інституту припускають, що замість того, щоб зменшитися, захворюваність вірусом навпаки збільшилася.

Так само Мішель Д’Хог, головний лікар провідної футбольної організації ФІФА, заявив 28 квітня, що він «дуже скептично ставиться» до ліг, які відновлюють свої сезони, повідомляє Newsweek. Замість цього він запропонував краще підготуватися до наступного сезону.

Станом на 29 квітня, Німеччина була шостою у світі за кількістю офіційно зареєстрованих випадків COVID-19 (160 тисяч інфікованих) та сьомою за кількістю смертельних випадків від цієї хвороби (понад 6300 смертей).

Тим часом, керівний орган європейського футболу УЄФА призначив на 25 травня крайній термін для команд, щоб відмовитися від своїх сезонів або ж повідомити, коли та як вони планують проводити змагання.

Іспанська, бельгійська та нідерландська ліги досі розглядають свої варіанти. Водночас, як повідомлялося, найприбутковіша та відома як найкраща англійська Прем'єр-ліга цього тижня планує відновити свої ігри на початку червня. Про аналогічний план раніше заявили італійські спортивні посадовці.

Поза футболом

Усі професійні спортсмени та організатори стикнулися з безпрецедентними перешкодами, як наприклад підвищений ризик зараження, суворі гігієнічні заходи, необхідні в умовах пандемії, та непередбачувані обмеження на подорожі на найближчий час.

Однак уболівальників сподіваються на легкий процес перезапуску їхніх улюблених видів спорту. Особливо сподівання стосуються безконтактних ігор, де спортсмени змагаються один з одним на великих відкритих площах для гольфу, за кермом автомобіля або на відстані 24 метри один від одного через тенісну сітку.

Проте останні повідомлення щодо цих видів спорту також бентежні.

Так, наприклад, професійний теніс все ще сподівається врятувати два турніри «Великого шолому», які заплановані на літо.

Однак перша проблема виникла, коли сербський гравець №1 у світі Новак Джокович заявив, що йому не до вподоби ідея вакцинації від COVID-19 у разі повернення змагань.

Щоб організувати будь-яких захід, вам все одно потрібно залучити багато людей, яких не можна ігнорувати

Рафаель Надаль, другий найкращий тенісист світу, під час обговорення з колегою по тенісу Роджером Федерером у чаті інстаграму тиждень тому сказав, що не розуміє чому вони не можуть грати у теніс. Однак пізніше тенісист свою думку змінив.

«Я дуже песимістично налаштовний щодо того, що розклад може повернутися до нормального режиму, – сказав 33-річний іспанець Надаль 26 квітня в онлайн-чаті, як повідомляє ESPN. – У тенісі нам потрібно подорожувати кожен тиждень, зупинятися в готелях, їздити у різні країни... Навіть якщо ми будемо грати без глядачів, щоб організувати будь-яких захід, вам все одно потрібно залучити багато людей, яких не можна ігнорувати».

Водночас, автоперегони Формула-1 заявили цього тижня, що вони дедалі більше впевнені в прогресі своїх планів щодо початку сезону цього літа. Європейські перегони почнуться в Австрії на початку червня та триватимуть до вересня.

«Ми очікуємо, що перші перегони пройдуть без фанатів, але сподіваємося, що вони стануть частиною наших заходів пізніше, коли ми просунемося у нашому графіку», – заявив генеральний директор Формули-1 Чейз Кері у заяві від 27 квітня.

Чим більше змагання, тим складніше контролювати його наслідки, і, відповідно, менш ймовірно, що воно буде проведено безпечно

Однак Кері додав: «Нам все ще потрібно вирішити багато питань, як, наприклад, правила для команд та інших наших партнерів, щоб потрапити та працювати у кожній країні».

Браян Макклоскі, член експертної групи Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань масових заходів, також попередив щодо повернення великих спортивних заходів у життя суспільства.

«Чим більше змагання, тим складніше контролювати його наслідки, і, відповідно, менш ймовірно, що воно буде проведено безпечно, – сказав Макклоскі для BBC. – Таким чином, події, які передбачають багато поїздок по країні та між іншими країнами... значно важче простежити, як вони проводяться. Місцеві заходи, футбольні матчі, забіги... значно простіше побачити, як вони проходять».

Не здаватися без бою

У професійному спорті у всьому світі було лише декілька винятків, які могли б похизуватися низьким рівнем зараження COVID-19, тим паче, що більшість із них пов'язана з владою диктаторів.

Білорусь на самоті досі намагається дотримуватися свого графіку змагань ліги хокею та футболу, попри ознаки зростання кількості потерпілих та звичну політику президента Олександра Лукашенка, який загрозу смертельного вірусу назвав «психозом».

Як наслідок, білоруси продовжують виходити на ковзанки та футбольні стадіони, незважаючи на неодноразові рекомендації ВООЗ та інших міжнародних експертів в області охорони здоров'я щодо фізичного дистанціювання та заборони на масові зібрання.

Наступна найближча до Європи професійна ліга, яка продовжує грати у період пандемії –– це вища ліга Таджикистану.

Уряд таджицького президента Емомалі Рахмона наполягає на тому, що у країні немає інфікованих, хоча неофіційні повідомлення про великі місцеві спалахи та збільшення кількості випадків «пневмонії» дозволяють припустити, що це не так.

Обидві країни за відсутності конкуренції з середини березня змогли чимало заробити, продаючи права на ефірне мовлення за кордон.

Білоруська федерація футболу продала права на прямі трансляції своїх матчів щонайменше у 10 країн, зокрема Росію, Індію та Ізраїль, а зовсім недавно уклала угоди про висвітлення чи трансляції в інтернеті, які охоплять приблизно 47 країн, зокрема Німеччину.

Деякі футбольні агенти можуть спостерігати за нашими іграми та вирішать запросити деяких наших гравців грати за кордоном

Телевізійні станції Сербії, Іспанії та України почали трансляцію ігор вищої ліги Таджикистану.

«Деякі футбольні агенти можуть спостерігати за нашими іграми та вирішать запросити деяких наших гравців грати за кордоном, – сказав головний тренер футбольного клубу «Хатлон» Асліддін Хабібуллоєв в інтерв'ю для Радіо Свобода. – Це допоможе розвитку таджицького футболу та наших команд».

Проте після перебування у центрі уваги міжнародної спільноти майже 2 місяці та після заяви представника ВООЗ про те, що країна повинна готуватися до «найгіршого сценарію» пандемії коронавірусу, навіть футбол Таджикистану призупинив свої змагання 26 квітня.

Уже зовсім скоро Меркель та інші спортивні посадовці вирішать, чи повернеться світ спорту до нормального життя та чи принесе це радість сотням мільйонів шанувальників у всьому світі, які скучили за спортивним життям, відкривши тим само двері до нової ери невизначеності.