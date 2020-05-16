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16 травня 2020, Київ 12:37
Новини | Коронавірус

Італія у червні відкриє свої кордони

При цьому тим, хто прибуде в країну, не потрібно буде проходити двотижневий карантин

Італія від 3 червня зніме обмеження на перетин кордону країни. Як повідомляють місцеві ЗМІ, таке рішення ухвалив уряд країни.

При цьому тим, хто прибуде в країну, не потрібно буде проходити двотижневий карантин.

Обмеження на переміщення всередині країни так само будуть зняті до 3 червня.

Такий крок спрямований на відновлення туризму і повинен допомогти державі перезапустити економіку після двох місяців карантину. Туристична галузь приносить Італії до 14,3 відсотка ВВП.

Італія була першою країною, де запровадили суворі обмеження на переміщення на національному рівні. Це сталося після спалаху коронавірусної інфекції в регіонах Ломбардія і Венето. Зараз карантинний режим поступово пом'якшується.

Понад 31,6 тисячі людей померли від коронавірусу в Італії, яка за смертністю посідає третє місце після США і Великої Британії.

Італія поступово оговтується від пандемії коронавірусу – відео
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Італія поступово оговтується від пандемії коронавірусу – відео

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