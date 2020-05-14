Італія легалізує мігрантів-працівників домашнього сектору і сільського господарства

В Італії вперше за останні вісім років знову оголосили масову легалізацію іммігрантів, які упродовж тривалого часу жили і працювали в країні незаконно (без дозволу на проживання). Однак легалізувати своє перебування на Апеннінах зможуть лише окремі категорії трудових мігрантів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Відповідно до урядового указу, ухваленого ввечері 13 травня, запит на отримання тимчасового дозволу на проживання (permesso di soggiorno) можуть подавати робітники зі сфери домашніх послуг, які працюють у сім’ях (доглядальниці, прибиральниці, няні), та особи задіяні в сільськогоcподарськогому секторі (збирачі врожаю на полях).

Йдеться наразі про надання тимчасового дозволу на проживання з терміном дії шість місяців. Відповідні документи іноземці або їхні роботодавці зможуть подати до місцевих правоохоронних органів протягом півтора місяця від 1 червня до 15 липня.

Іммігранту слід буде довести перебування в країні до 8 березня 2020 року і те, «що не залишав територію Італії після цієї дати», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Іноземні громадяни, у яких термін дії пермессо закінчився після 31 жовтня 2019 року також мають можливість просити новий документ з обмеженим терміном дії на шість місяців. Запит на легалізацію можуть подавати і ті працівники вказаних категорій, які раніше взагалі не мали дозволу на проживання.

За різними даними, легалізація стосуватиметься 300-500 тисяч мігрантів.

«Викриття нелегальної праці приведе до створення законних умов роботи для сільгоспробітників та доглядальниць і прибиральниць у наших будинках. Наміри уряду – гарантувати гідність людей, захист законності та нагальних потреб ринку праці», – заявила міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламорджезе.

Положення про масову легалізацію мігрантів стало частиною урядового указу на 55 мільярдів євро щодо економічної та соціальної підтримки населення і підприємств, потерпілих внаслідок епідеміологічної кризи COVID-19 протягом останніх двох місяців. Документом також передбачена фінансова допомога домашнім працівникам на суму по 500 євро за березень і квітень. Її зможуть отримати ті, хто через кризу втратив роботу або перервав трудову діяльність.

Указ, який міністри назвали «Перезавантаження», передбачає також надання економічної допомоги (так званий дохід через надзвичайну ситуацію) найбільш нужденним родинам на суму від 400 до 800 євро, залежно від розміру сім’ї.

Згаданий указ мав з’явитися принаймні два тижні тому, але через суперечки в урядовій коаліції, зокрема щодо легалізації іноземних працівників, його ухвалення відкладали.

Спочатку планували узаконити лише сільгоспробітників, згодом через тиск інтелектуалів та профспілок нововведення поширили і на домашніх працівників. Значна частина трудових мігрантів з України задіяна саме у цьому секторі. В урядовій більшості навіть погрожували розколом через протистояння популістів «Руху 5 зірок». Опозиційні крайньо праві партії «Північна Ліга» і «Брати Італії» категорично проти такого рішення Кабміну.

Остання масова легалізація в Італії була 2012 року.