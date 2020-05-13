Економіка COVID-19: як країни наближаються до зростання безробіття

Статистика виглядає зловісно, і проблема, здається, виходить за рамки дедалі більшої кількості смертей через коронавірус. По всьому світі країни намагаються впоратися зі зростанням навантаження на сферу охорони здоров’я, і успіх тут залежить від стану економіки. Серед усіх побічних ефектів пандемії головним стало безробіття.

Згідно з недавніми оцінками Міжнародної організації праці, половина зайнятого населення, а це близько 1,6 мільярда людей, втратить можливість заробляти.

Ця установа, що працює під в системі ООН, прогнозує безпрецедентне скорочення загальносвітового обсягу робочого часу, яке в сукупності буде еквівалентним 305 мільйонам працівників на повний робочий день. Економічна активність буде падати, а відносні показники бідності – зростати, в тому числі серед тих, хто не втратив роботу. Найбільш постраждалими секторами економіки будуть роздрібна торгівля, обробна промисловість, ремонт транспортних засобів, оренда житла, послуги громадського харчування, а також нерухомість.

Поточна ситуація виглядає однаково погано практично в усьому світі: найбільші показники втрати робочого часу спостерігаються в Америці – понад 12 відсотків, в Європі ’ Центральній Азії – 11,8 відсотка, в інших регіонах світу – понад 9,5 відсотка.

Намагаючись захистити здоров’я своїх громадян і національну економіку, держави вдаються до найрізноманітніших методів.

Сполучені Штати. Залити проблему грошима

Найбільша в світі економіка переживає екстремальний рівень безробіття. Навантаження на служби соціального забезпечення і продовольчі банки призвело до закликів знову запустити економіку, навіть незважаючи на те, що спалах коронавірусу продовжує залишатися на піку свого розвитку.

У квітні безробіття досягло 14,7 відсотка, що є найгіршим показником із часів Великої депресії в 1930-х і, згідно з прогнозами, озвученими Бюджетним офісом Конгресу, воно може скласти трохи менше ніж 12 відсотків за рік.

Очікувалося, що головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі на слуханнях в Сенаті 12 травня висловить застереження, що населення США зазнає «непотрібні страждань і смертей», якщо країна відкриється занадто рано, і закличе окремі штати дотримуватися інструкцій, викладених у плані президента Дональда Трампа «Відкриємо Америку знову».

Але економічні радники Трампа заявили, що зі зростанням безробіття до більш ніж 20 відсотків у травні й червні ситуація в країні продовжить погіршуватися. Вони намагаються проштовхнути рішення про якнайшвидше відкриття економіки, щоб знизити ці показники і уникнути незворотного економічного збитку.

Сполучені Штати ухвалили кілька пакетів екстреної допомоги на суму понад 3 трильйони доларів, що призвело до збільшення бюджету. Лише в березні був ухвалений найбільший пакет державної економічної підтримки в історії США обсягом у 2 трильйони доларів. Із них 500 мільярдів пішли на прямі виплати громадянам, 200 мільярдів виділені на кредити великим галузям промисловості і 300 мільйонів – для кредитування малого і середнього бізнесу.

Поки законотворці сперечаються про необхідність іще одного пакету допомоги, демократи в Палаті представників, за повідомленнями, працюють над законопроєктом, який би дозволив надавати пряму допомогу громадянам, фінансову підтримку бізнесу і найбільш постраждалим штатам і містам. Документ також передбачає допомогу в сфері студентських позик, орендної плати й іпотечного кредитування.

Але ці спроби ухвалити законопроєкт можуть наразитися на опір із боку республіканців. Крім того, деякі представники Демократичної партії теж висловили своє розчарування тим, що в документі відсутні гарантії виплати зарплати працівникам у повному обсязі.

Іспанія йде за фінською моделлю: безумовний базовий дохід

Концепція безумовного базового доходу останнім часом стрімко набирає популярність, а політики з усього світу розпочали її активно вивчати. Навіть папа Римський під час свого Великоднього виступу припустив, що, «можливо, настав час» взяти її до уваги.

Ця концепція найбільш тісно пов’язана з Фінляндією, яка в 2017 й 2018 роках уже обмежено реалізовувала її на практиці, виплачуючи двом тисячам випадково обраних безробітних постійний щомісячний дохід у розмірі близько 600 доларів США. При цьому люди, які отримували таку підтримку від держави, не були зобов’язані шукати роботу, але, навіть якщо вони її знайшли, розмір виплат не зменшувався.

Результати дворічного дослідження, опубліковані раніше цього місяця, показали, що психологічний і фінансовий добробут учасників цієї програми покращився. Це означає, що вони в цілому були більш щасливими – проте їхні шанси на працевлаштування не збільшилися.

Прихильники концепції безумовного базового доходу з’явилися після початку коронавірусної пандемії.

Влада Іспанії, однієї з найбільш постраждалих через коронавірус країн світу, заявила, що цього місяця планує ухвалити закон, згідно з яким базовим доходом будуть забезпечені до 3 мільйонів найбідніших громадян.

Близько однієї п’ятої частини іспанських домогосподарств мають дохід менше ніж 270 доларів США на місяць, а рівень безробіття в країні, яка є четвертою за обсягом економікою Європи, за перший квартал цього року склав рекордні 14,4%.

Якщо не стимулювати громадян шукати роботу, в них з’явиться спокуса просто витрачати цю виплату і не цікавитися ринком праці

Міністр соціального забезпечення Хосе Луїс Ескріва заявив, що ідея полягає в тому, щоб стимулювати працевлаштування громадян, які отримають можливість протягом деякого часу поєднувати щомісячний базовий дохід із заробітною платою на новому робочому місці.

«Якщо не стимулювати громадян шукати роботу, в них з’явиться спокуса просто витрачати цю виплату і не цікавитися ринком праці», – сказав Ескріва в квітні.

Німеччина. Перемогти кризу з «курцарбайтом»

За порадою до найбільшої економіки єврозони – Німеччини багато хто звертався неодноразово.

Національна програма «Курцарбайт», або програма скороченого робочого часу, надає державні субсидії підприємствам, дозволяючи їм скорочувати робочий час працівників замість того, щоб звільнити частину з них, і при цьому виплачувати їм не менше ніж 60 відсотків від їхньої заробітної плати – решту доплатить держава.

Таке субсидування заробітної плати допомогло Німеччині тримати під контролем рівень безробіття, і, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, цього важкого року вона складе всього 3,9 відсотка в порівнянні з 3,2 відсотка в 2019 році.

Ця програма отримала захопливі відгуки. Голова Міжнародної організації праці, наприклад, рекомендував її решті країн світу, бо вона дозволила забезпечити неперервність усіх робочих процесів та праці установ.

Після того, як Німеччина успішно використала «курцарбайт», щоб подолати фінансову кризу в 2008–2009 років, такі країни, як Великобританія, Італія й Нідерланди, запровадили свої власні варіанти цієї програми.

Але були й припущення, що такий підхід хоч і працює, але може працювати лише протягом нетривалого часу.

За даними мюнхенського Інституту економічних досліджень, половина всіх німецьких компаній подала заявки на участь у програмі частини або всіх своїх співробітників – в цілому в програму включили близько 10 мільйонів людей.

Ця концепція повинна забезпечити доступність робочої сили, як тільки бізнес знову запрацює на повну потужність. Але якщо цього не станеться, то зростання безробіття вбачається неминучим.

Обсяг валового внутрішнього продукту в Німеччині, як очікується, впаде більш ніж на 6,5 відсотків цього року, що провокує побоювання більш глибокої рецесії. Вже з’явилися ознаки того, що багато компаній в автомобільному, готельному і ресторанному секторах економіки, а також у туристичній індустрії почали звільняти працівників.

За інформацією Інституту економічних досліджень, майже третина німецьких компаній заявила, що зможе вижити лише протягом найближчих трьох місяців, якщо обмеження для стримування коронавірусної пандемії залишаться в силі.

Росія. Неробочих канікул більше немає

Росія значно постраждала від коронавірусної пандемії. Незважаючи на твердження Москви про скорочення кількості випадків зараження, сьогодні за кількістю зареєстрованих випадків захворювання вона поступається тільки Сполученим Штатам. Росія щосили намагається втримати на плаву свою нафтозалежну економіку, яка постраждала після того, як через низький попит впали ціни на нафту.

Проте, незважаючи на побоювання, що відкриття економіки може посилити спалах інфекції, президент Володимир Путін 11 травня оголосив, що загальнодержавні «неробочі канікули», які були введені в Росії в кінці березня і утримували деяких працівників удома, закінчилися.

Цей крок було зроблено у зв’язку з тим, що підприємства, які припинили роботу, наразилися на труднощі в забезпеченні працівників повною заробітною платою. Крім того, офіційні дані про рівень безробіття за останній місяць подвоїлися і склали понад 1,4 мільйона осіб.

У міру того, як країна буде знову відкриватися для бізнесу, основну увагу планується приділяти «наступному етапові» пандемії і новим формам економічної допомоги, сказав Путін.

Також було оголошено про нові соціальні виплати сім’ям і про податкові пільги й кредити для підприємств, які зможуть використовувати цю підтримку для виплат заробітних плат співробітникам.

Звідки планується взяти ці кошти, не зрозуміло. Уряд раніше заявляв, що захист робочих місць є одним з головних пріоритетів, але стимулювальні заходи обмежувалися лише субсидуванням кредитів, а пряма фінансова підтримка становила лише трохи більше від 1 мільярда доларів.

У той же час близько 160 мільярдів доларів, що зберігаються у фонді національного добробуту країни, вочевидь залишаться недоступними для використання в цій програмі. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов минулого тижня сказав діловій газеті «Ведомости», що «тратити» ці гроші було б неправильним.

Путін виділив будівництво як той сектор економіки, який можна було б безпечно нарощувати. Цю ж ідею просували й експерти Міжнародної організації праці.

Казахстан. Скасований надзвичайний стан

Казахстан, який є найбільшою економікою в Центральній Азії й одночасно лідирує в регіоні за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусного захворювання, схоже, перейняв приклад Росії, оголосивши 11 травня про скасування запровадженої раніше надзвичайної ситуації.

Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що єдина 10-відсоткова ставка податку в країні буде скасована. Її замінить диференційований податок на доходи фізичних осіб, який знизить податкове навантаження для незаможних і підвищить його для багатших.

Згідно з новими правилами, областям і містам із низьким рівнем зараження протягом останнього тижня буде дозволено знову відкрити деякі підприємства, такі, як великі роздрібні мережі, офісні будівлі й відкриті ринки.

Коли ці заходи вступили в силу, казахстанські неурядові організації зажадали звіту про те, куди держава витратила 13 мільярдів доларів, які, за твердженням Токаєва, його уряд виділив на боротьбу з коронавірусною епідемією.