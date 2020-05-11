Від Джонсона вимагають чіткості у планах виходу Британії з карантину

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон зазнав критики за оголошений ним план змін умов карантину у зв’язку з епідемією Ковід-19.

«Просто скасувати карантин ще не час, – заявив Борис Джонсон у неділю увечері. – Натомість ми робимо перші обережні кроки, щоб змінити наші заходи».

Британська економіка, п’ята за обсягами у світі, зазнала болісного удару внаслідок епідемії та карантинних обмежень, і уряд у Лондоні намагається знайти спосіб відновлення економічної діяльності.

Дані про кількість нових заражених і померлих з коронавірусом у Британії знижуються, але поспішне скасування карантину, застеріг прем’єр, було б «божевіллям», оскільки може призвести до нової хвилі епідемії.

Загальна кількість померлих з коронавірусом у Великій Британії становить 31 855, що є другим світовим показником після США.

Джонсон сказав, що британці і надалі повинні залишатися вдома, якщо це можливо, але, починаючи з цього тижня, тим, хто працювати вдома не може, зокрема будівельникам і працівникам виробництв, голова уряду запропонував йти на роботу.

Прем’єр сказав, що, коли показники щодо епідемії і далі падатимуть, то з початком наступного місяця можливо відкриють деякі крамниці і відновлять навчання у школах для молодших учнів.

Він закликав людей і далі без крайньої потреби не використовувати громадський транспорт, а також оголосив запровадження спеціального карантину для тих, хто прибуває літаком з інших країн.

Але в той же день було повідомлено, що такий карантин не стосуватиметься прибулих з Франції.

Що кажуть інші регіони?

Опозиція та регіональні лідери Сполученого Королівства виявили незгоду з урядом у Лондоні.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кеір Стармер сказав, що після виступу прем’єр-міністра постало більше запитань, ніж відповідей.

Він також вказав, що нездатність уряду в Лондоні узгодити кроки з самоврядними органами у Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії загрожують різнобоєм між регіонами країни.

Закони про самоврядування передбачають, що саме регіональні уряди вирішують питання пов’язані з охороною здоров’я та освітою.

Нікола Стерджен, голова виконавчої влади у Шотландії, заявила, що вона на цьому етапі не підтримує наміру Лондона зняти офіційне гасло «залишайтесь вдома».

Єдине у чому вона погодилася з Лондоном, це те, що люди повинні мати можливість проводити більше часу для фізичних вправ надворі, але при цьому повинні уникати безпосереднього контакту з іншими.

Перший міністр Уельсу, Марк Дрейкфорд, також наголосив, що школи 1 червня там відкривати не будуть.