Пропонуємо вам огляд важливих світових результатів у чотирьох ключових сферах боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Кампанії масового тестування сягають мільйонів людей; все більшій кількості дітей діагностують рідкісний синдром; ВООЗ попереджає, що COVID-19 може ніколи не зникнути; лідери проводять кампанію за безпатентну «народну вакцину». Огляд за період від 11 до 18 травня. (Відео Reuters, AFP, AP)