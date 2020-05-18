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18 травня 2020, Київ 22:43
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео

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Пропонуємо вам огляд важливих світових результатів у чотирьох ключових сферах боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Кампанії масового тестування сягають мільйонів людей; все більшій кількості дітей діагностують рідкісний синдром; ВООЗ попереджає, що COVID-19 може ніколи не зникнути; лідери проводять кампанію за безпатентну «народну вакцину». Огляд за період від 11 до 18 травня. (Відео Reuters, AFP, AP)

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