За минулу добу у Києві діагностували коронавірус ще у 41 людини, одна людина померла – Кличко

За минулу добу, 17 травня, у Києві підтвердили 41 випадок коронавірусу, одна людина померла. Про це повідомив під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

«Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання коронавірусом, збільшилася на 41 особу. Серед них п’ятеро медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Загалом за цей час 49 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2 321 підтверджений випадок захворювання на COVID-19», – зазначив мер.

Він додав, що найбільше нових випадків виявили у Дарницькому районі – 11, у Святошинському – дев’ять, у Деснянському та Оболонському районах – по шість випадків.

Кличко також заявив, що з 22 травня у Києві відновлять роботу спортзали та великі магазини. Окрім того місто планує відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі.

Станом на ранок 18 травня в Україні 18 616 виявлених випадків захворювання на COVID-19. 535 людей померли, 5 276 – одужали.