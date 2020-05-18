Кличко: з 22 травня в Києві почнуть працювати спортзали та великі магазини

З 22 травня в Києві відновлять роботу спортзали та великі магазини, повідомив столичний мер Віталій Кличко.

«Після 22 травня столиця, як і інші регіони країни, почне наступний етап послаблення обмежень. Зокрема, з дотриманням регламентів та умов безпеки розпочнуть працювати промислові ринки, великі магазини площею до 1 тисячі квадратних метрів, спортзали, фітнеси, окрім басейнів», – сказав Кличко.

За його словами, місто планує відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі.

«Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу та кількість маршрутів», – зазначив Кличко.

Він наголосив, що Київ готовий з 25 травня відновити роботу метро й чекає на відповідне рішення уряду.

Кабмін передбачив п’ять етапів виходу України з карантину, який був запроваджений у березні через загрозу COVID-19. 11 травня почався перший етап.