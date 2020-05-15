Словенія першою в ЄС заявила про подолання епідемії коронавірусу

Словенія стала першою країною Європейського союзу, яка офіційно заявила про подолання епідемії коронавірусу.

Європа, особливо її західна частина, є одним із двох найбільш постраждалих від коронавірусу регіонів світу – тут померли 151 749 людей. В Італії і Великій Британії зафіксовано більше ніж по 30 000 смертей, а у Франції й Іспанії разом – 27 000 смертей.

Уряд Словенії, населення якої складає два мільйони, повідомив 15 травня, що поширення COVID-19 перебуває під контролем, і потреби в надзвичайних медичних заходах більше немає. За останні два тижні у Словенії виявляли менше ніж сім нових випадків коронавірусу щодня.

Жителі країн ЄС можуть в'їжджати до Словенії з Австрії, Італії й Угорщини через визначені пункти пропуску, тоді як більшість громадян, які не є членами ЄС, повинні пройти обов'язковий 14-денний карантин, заявив уряд.

Загальнонаціональна епідемія була проголошена у Словенії 12 березня. До 13 травня в країні зафіксували 1467 випадків інфікування коронавірусом і 103 смерті.