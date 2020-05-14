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14 травня 2020, Київ 22:22
Новини | Коронавірус

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 300 тисяч

Загалом у світі інфіковано вже більш ніж 4,4 мільйона людей

Кількість смертей, пов’язаних з коронавірусним захворюванням COVID-19, у світі станом на 14 травня сягнула вже 300 074. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Найбільше жертв зафіксували у США – понад 85 тисяч. 33 692 людини померли від COVID-19 у Британії, В Італії – 31 368.

Загалом у світі інфіковано вже більш ніж 4,4 мільйона людей, одужали понад 1,5 мільйона.

В Україні станом на ранок 14 травня на COVID-19 захворіли 16847 людей, зокрема 1 172 дітей і 3 278 медиків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, з них 24 медпрацівники.

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