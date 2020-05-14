Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 травня 2020, Київ 17:53
Новини | Економіка

Ще майже три мільйони американців звернулися по допомогу з безробіття через коронавірус

Написи «Продається власником» та «Закрито через вірус» на дверях магазину в місті Ґросс-Пойнт-Вуд у штаті Мічіґан, США, квітень 2020 року

За останній тиждень майже 3 мільйони американців подали заявку на виплату допомоги з безробіття. Загальне число громадян США, які втратили внаслідок спалаху коронавірусної інфекції, сягнуло близько 36 мільйонів, свідчать дані Міністерства праці США.

Уперше за останні шість тижнів число нових заявок зменшилося (цього разу їх було 2,98 мільйона – порівняно з 3,2 мільйона тижнем раніше).

Оприлюднені два тижні тому дані показали, що американська економіка в першому кварталі скоротилася на 4,8%, це підтверджує думку економістів про затяжний характер майбутнього відновлення.

Кожний шостий американський працівник зараз не має роботи, економісти прогнозують, що рівень безробіття зросте приблизно до 15 або й 20 відсотків. Рекордний рівень за всі роки після Другої світової війни становив 10,8 відсотка, він був зафіксований у листопаді 1982 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG