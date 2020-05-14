Ще майже три мільйони американців звернулися по допомогу з безробіття через коронавірус

За останній тиждень майже 3 мільйони американців подали заявку на виплату допомоги з безробіття. Загальне число громадян США, які втратили внаслідок спалаху коронавірусної інфекції, сягнуло близько 36 мільйонів, свідчать дані Міністерства праці США.

Уперше за останні шість тижнів число нових заявок зменшилося (цього разу їх було 2,98 мільйона – порівняно з 3,2 мільйона тижнем раніше).

Оприлюднені два тижні тому дані показали, що американська економіка в першому кварталі скоротилася на 4,8%, це підтверджує думку економістів про затяжний характер майбутнього відновлення.

Кожний шостий американський працівник зараз не має роботи, економісти прогнозують, що рівень безробіття зросте приблизно до 15 або й 20 відсотків. Рекордний рівень за всі роки після Другої світової війни становив 10,8 відсотка, він був зафіксований у листопаді 1982 року.