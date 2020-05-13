За час карантину майже 200 тисяч людей стали безробітними – Шмигаль

Криза, пов’язана з поширенням коронавірусної інфекції, негативно вплинула на ринок праці, визнав під час засідання уряду 13 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Тільки з початку дії карантину майже 200 тисяч осіб отримали статус безробітного. Тому наша мета – не тільки збереження існуючих робочих місць завдяки програмам з підтримки бізнесу, а й створення нових», ¬– сказав Шмигаль.

За його словами, у сфері будівництва та дорожньої інфраструктури пропонується створення 154 тисяч робочих місць, 150 тисяч – у сфері благоустрою, 85 тисяч місць – у сільському господарстві.

На кінець 2020 року рівень безробіття в Україні перевищуватиме 9%, що вище за показник минулого року. Про це на засіданні уряду заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. За словами Петрашка, на кінець 2020 року рівень безробіття в Україні складе 9,4% (показник безробіття за 2019 рік склав 8,2%).