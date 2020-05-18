В Україні дозволять відкрити пляжний сезон – Ляшко

В Україні дозволять відкрити пляжний сезон, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Розпочну з приємної новини. У цьому сезоні ми зможемо купатися. Ми провели певні консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук. Ці фахівці, спеціалісти підтвердили, що морська сіль спільно із сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні», – сказав Ляшко.

Він наголосив, що навіть незважаючи на те, що в прісній воді збудник хвороби може виживати, у річках з проточною водою інфікуватися «досить складно, лише таке може бути при близькому контакті».

При цьому Ляшко закликав дотримуватися безпечної дистанції та не відвідувати пляжі людям з групи ризику.

Станом на ранок 18 травня в Україні виявили 18 616 хворих на COVID-19. 535 людей померли, 5 276 – одужали.