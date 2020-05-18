Життя у 2020-му: як виглядатиме туризм, робота та навчання, поки не винайдуть вакцину від коронавірусу?

Невизначеність – невід’ємний супутник пандемії коронавірусу COVID-19. На вакцину доведеться чекати у кращому випадку місяці, у гіршому – роки. А поки її немає, маски, постійна дезінфекція та дистанціювання для більшості людей залишатимуться частиною щоденної рутини.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який не так давно сам перебував у відділенні інтенсивної терапії через коронавірусну інфекцію, у неділю, 17 травня, припустив, що вакцини від COVID-19 може ніколи й не бути, незважаючи на величезні глобальні зусилля щодо її виготовлення.

«Попереду ще дуже довгий шлях, і я маю бути відвертим: вакцини може й не бути», – написав він у газеті Mail on Sunday.

Але світ продовжує чекати на вакцину, тож виникає чимало запитань про те, як зміниться життя в умовах співіснування з цим вірусом – деякі звички багатьом доведеться сильно змінити. Якщо песимістичний сценарій Джонсона виявиться правдивим, цілком можливо, що назавжди.

Нові правила перельотів

Із послабленням умов карантинних обмежень літаки знову поступово піднімаються у небо, при цьому вимагаючи від пасажирів нових правил поведінки.

Наприклад, «Чеські авіалінії» попереджають: недооцінювати ризики не варто. Тепер невід’ємною частиною перельотів стали суворі гігієнічні правила: перед і після кожного перельоту салон літака дезінфікують – сидіння, столики, кишені сидінь, шафи для валіз та туалети.

Але це не все. Літати доведеться у масках (або мати щось інше для закриття носа й обличчя), які треба приносити на борт із собою, знімати їх можна лише під час прийому їжі. Не варто забувати про дистанцію у два метри під час посадки, заздалегідь оформлювати собі посадковий квиток онлайн, розраховуватися у літаку виключно карткою (замість готівки). Якщо дозволятиме завантаженість літака, людей будуть саджати на відстані одного крісла один від одного.

Подібні правила, швидше за все, матимуть більшість авіаперевізників, поки не буде вакцини. Деякі експерти припускають, що суворі правила гігієни залишаться невід’ємною частиною перельотів тепер назавжди.

Аеропорти також ввели обов’язкові правила соціального дистанціювання та гігієни рук, а деякі – дезінфекції всього тіла.

«У міжнародному аеропорту Гонконгу тривають випробування дезінфекційних засобів для всього тіла. Ця машина, як зазначає аеропорт, може дезінфікувати людину протягом 40 секунд, використовуючи спреї, що вбивають бактерії та віруси на шкірі та одязі», – повідомляє «Бі-бі-сі».

Транспортний кореспондент «Бі-бі-сі» припускає, що літатимуть у 2020 році все одно менше – через страх перед пандемією або економічні складнощі. Менший авіаційний ринок, в свою чергу, може призвести до подорожчання авіаквитків.

Авіаперевізники суттєво постраждали від закриття кордонів внаслідок пандемії. У квітні кількість пасажирських авіаперевезень у всьому світі зменшилася на 80%, порівняно з минулим роком. Деякі аналітики припускають, що авіаринку може знадобитися щонайменше два роки на відновлення кризи, яку вони називають найгіршою в історії авіації.

Туризм: ближче до дому

Світовий туризм через пандемію коронавірусу став на паузу, і ніхто точно не може сказати, коли ситуація покращиться в умовах відсутності вакцини.

У той час, як чимало країн світу починають послаблювати карантин та відкривати свої кордони, експерти з різних сфер не рекомендують квапитися з планами на відпустку – краще планувати недалекі подорожі.

«Нова норма подорожей може означати перехід на оренду домів замість готелів, перехід на автотранспорт замість перельотів, а також збільшення використання страхування подорожей та персональних консультантів з подорожей», – припускають у статті телеканалу CNBC.

«Відновлення туризму, як правило, починається локально», – пояснила телеканалу Елізабет Монахан, речниця сайту з подорожей Tripadvisor.

«Мандрівники, як правило, спочатку відправляються кудись ближче до дому та відвідують місцеві заклади харчування, залишаються вдома на вихідні або ж подорожують всередині країни, перш ніж повернеться високий попит на міжнародний туризм», – додає вона.

Робота з дому

Попри послаблення карантинів у багатьох країнах світу, деякі роботодавці не квапляться повертати своїх працівників на робочі місця. Оглядачі припускають, що внаслідок пандемії коронавірусу велика кількість компаній дозволить й далі своїм робітникам працювати з дому.

Так, наприклад, Twitter дозволив своїм співробітникам працювати з дому навіть після закінчення пандемії. Директор компанії Джек Дорсі заявив, що вона стане однією з перших великих компаній у світі, які перейдуть на нову модель роботи. «Ми продовжимо ставити безпеку наших людей і суспільства на перше місце», – наголосив він.

«Компанії, що займаються технологіями, фінансовими послугами та страхуванням, вже інвестували в інструменти віддаленої роботи, і немає жодних ознак, що вони повернуться до старого способу ведення бізнесу», – мовиться в статті CNBC.

Ринок праці

Майже половина світової робочої сили може втратити засоби для існування через кризу, спричинену коронавірусом, попереджала Міжнародна організація праці в нещодавньому звіті. І особливо негативні наслідки пандемія матиме для неофіційно працевлаштованих людей.

Проте коронавірус матиме й менш очевидні наслідки для ринку праці, припускають експерти. Дехто вважає, що пандемія пришвидшить автоматизацію на ринку праці – тобто багатьох працівників роботи замінять швидше, ніж очікувалося – і мова йде про мільйони людей по всьому світу. Від початку пандемії коронавірусу роботи допомагали з багатьма функціями – дезінфікували поверхні, закликали людей на вулицях не виходити з дому, сканували обличчя, прибирали підлоги і доставляли їжу.

«Оскільки фахівці сфери охорони здоров’я попереджають, що заходи соціального дистанціювання можуть залишитися до 2021 року, роботи можуть мати ще більший попит», – припускає оглядач «Бі-бі-сі».

Онлайн-навчання

Згідно з даними ЮНЕСКО, зараз понад 90% дітей у світі не відвідують школи.

Попереду – новий навчальний рік, але яким чином школи і університети продовжуватимуть навчання – у багатьох державах світу це питання поки залишається невизначеним.

Деякі британські університети, наприклад, вже визначилися: осінній семестр продовжуватимуть в онлайн-режимі. Щоправда, першокурсники все частіше запитують, чи зроблять їм знижку за таке онлайн-навчання, мовляв, це не те саме.

Кількість студентів, які навчаються за кордоном, також, ймовірно знизиться, припускають оглядачі. Велика Британія приймає у себе сотні тисяч студентів на рік, але в умовах пандемії, відсутності вакцини та невизначеності це число суттєво знизиться.