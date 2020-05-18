У російській Держдумі шестеро депутатів заразилися COVID-19

У Держдумі Росії шестеро депутатів заразилися коронавірусом, повідомила радниця спікера нижньої палати російського парламенту Анастасія Кашеварова.

«На сьогоднішній день у шести депутатів Держдуми позитивний тест на коронавірус. Двоє депутатів вже виписані. Двоє перебувають у лікарні. Двоє – на лікуванні і карантині вдома», – написала Кашеварова в своєму телеграм-каналі.

Раніше спікер Держдуми В’ячеслав Володін повідомив, що коронавірус виявили у п’ятьох депутатів. Як пише російський «Інтерфакс», депутатів від КПРФ Дмитра Новікова і Леоніда Калашникова, в яких підтвердився COVID-19, вже виписали з лікарні. У медзакладах нині проходять лікування депутати Світлана Максимова і Оксана Пушкіна.

Деякі депутати Держдуми Росії минулого тижня почали з’являтися на засіданнях зі значками у вигляді білого хреста на чорному тлі на піджаках. Стало відомо, що вони таким чином сподіваються відлякати коронавірус.

Схожий за принципом дії «блокатор вірусів» носив у квітні і речник російського президента Дмитро Пєсков. Однак 12 травня Пєсков разом із дружиною Тетяною Навкою був шпиталізований із COVID-19.

Також коронавірусом заразилися щонайменше троє членів уряду Росії: прем’єр-міністр Михайло Мішустін, голова Мінбуду Володимир Якушев і міністр культури Ольга Любимова.