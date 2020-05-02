В уряді Росії виявлені нові випадки COVID-19 – захворіли міністр ЖКГ і його заступник

Слідом за офіційним оголошенням про зараження коронавірусом прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, 1 травня державні російські ЗМІ повідомили, що COVID-19 підтверджено у міністра будівництва і житлово-комунального господарства Володимира Якушева і його заступника Дмитра Волкова.

Згідно з повідомленнями, Якушева напередодні госпіталізували в лікарню у Москві і він отримує «лікування під наглядом лікарів».

Наразі виконує обов’язки міністра ЖКГ Росії заступник Якушева Микита Стасишин.

Прем’єр-міінстр Росії Михайло Мішустін заявив 30 квітня, що в нього виявили коронавірусну хворобу COVID-19 і він змушений піти на самоізоляцію. Після цього президент Росії Володимир Путін призначив виконувачем обов’язків прем’єра Андрія Білоусова.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 2 травня, коронавірусом в Росії інфіковані понад 114 тисяч людей, померли 1169, одужали понад 13 тисяч.