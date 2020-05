Регулятор вимагає від Google заблокувати новину на сайті російського видання щодо COVID-19

Російське агентство нагляду за зв’язком і комунікаціями («Роскомнагляд») зажадало від Google заблокувати новину з посиланням на The Financial Times на сайті незалежного онлайн-видання «МБХ медиа» про те, що кількість померлих від COVID-19 в Росії може бути вищою за офіційні дані.

У повідомленні «Роскомнагляду» йдеться, що відомство діє за рішенням Генеральної прокуратури від 13 травня, де визнали, що в новині є «заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку».

У «МБХ медиа» заявили, що отримали повідомлення від Google днем раніше про запит на блокування статті. За повідомленням онлайн-видання, Google попросив видалити статтю зі свого веб-сайту або зробити її недоступною в Росії. Повідомляється, що безпосередньо до редакції видання «Роскомнагляд» з вимогою не звертався.

Нещодавно західні видання The Financial Times і The New York Times на своїх шпалоьтах повідомили про те, що смертність від коронавірусу в Москві і Санкт-Петербурзі може бути на 70% вищою від офіційної статистики. У МЗС Росії назвали ці публікації «безпідставними спекуляціями» і «черговим сенсаційним антиросійським фейком». Офіційна Москва пригрозила виданням ймовірністю позбавлення акредитації на роботу в Росії.

За офіційними даними, станом на 15 травня в Росії коронавірус виявлено у 262 843 людей, понад 58 тисяч – одужали, 2418 людей померли.